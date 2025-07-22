Adil Kılıçdaroğlu, Toprağa Verildi

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ikiz kardeşi Adil Kılıçdaroğlu, Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde düzenlenen cenaze töreninin ardından Geriş Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Adil Kılıçdaroğlu için Burhaniye Cemevi'nde bugün saat 14.00'te cenaze töreni düzenlendi. Törene ikizi eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, CHP'li eski ve yeni dönem milletvekilleri, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı, Gürsel Tekin, ilçe başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kemal Kılıçdaroğlu, cemevinde taziyeleri kabul etti.

Cenazede Adil Kılıçdaroğlu'nun eşi Saadet Kılıçdaroğlu ile çocukları büyük üzüntü yaşadı. Adil Kılıçdaroğlu'nun cenazesi Burhaniye Geriş Mezarlığı'na sevenlerinin gözyaşları ile defnedildi. - BALIKESİR