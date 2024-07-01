Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere, başkan yardımcılarıyla toplantı yaptı - Son Dakika
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Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere, başkan yardımcılarıyla toplantı yaptı

Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere, başkan yardımcılarıyla toplantı yaptı

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, belediye başkan yardımcılarıyla bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda kent projeleri, altyapı çalışmaları ve belediye işleyişi gibi konular ele alındı.

01.07.2024 14:56  Güncelleme: 14:58
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Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, belediye başkan yardımcıları ile değerlendirme toplantısı yaptı.

Başkanlık makamında gerçekleşen toplantıya Başkan Tutdere'nin yanı sıra Belediye Başkan Yardımcıları Ceyhan Kayhan, Mehmet Tırpan, Ebubekir Fırat ve Ufuk Bayır katıldı.

Toplantıda, Başkan Tutdere'nin Ankara'da gerçekleştirdiği temaslar kapsamında Kent Meydanı Projesi süreci başta olmak üzere, kentin imar planları, fen işleri müdürlüğünün altyapı ve üstyapı ile ilgili çalışmaları, yaz aylarında daha büyük bir problem haline gelen su sıkıntısı, konteynerlerde yaşanan sorunlar, belediye iş ve işleyişi hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

Görüş ve önerileri dinleyen Başkan Tutdere, başkan yardımcılarına toplantıya katılımlarından dolayı teşekkür etti. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere, başkan yardımcılarıyla toplantı yaptı - Son Dakika

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