Adıyaman Belediyesi Depremzedelere Limon Dağıttı

Adıyaman'ın Samsat Belediye Başkanlığı tarafından depremzedelere 25 tın limon dağıtımı yapıldı.

6 Şubat depreminde ağır hasar alan iller arasında bulunan Adıyaman'da, depremzede vatandaşların barındığı Vartana Prefabrik Evlere kamyonla limon getirten Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat, bu limonları depremzedelere dağıttı.

Belediye çalışanları tarafından poşetlenen limonlar Belediye Başkanı Halil Fırat ve beraberindeki çalışanlar tarafından vatandaşlara dağıtıldı. Limonları Çukurova Bölgesinden getirerek ücretsiz bir şekilde dağıttıklarını dile getiren Başkan Halil Fırat, "Çukurova Bölgesindeki narinceleri toplayıp getirdik burada depremzede kardeşlerimize dağıtıyoruz. Marketlerde 15-20 TL olan ürünü biz burada depremzedelerimize bedava dağıtıyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN