Adıyaman Belediyesi'nden Uygun Fiyatlı Yemek Hizmeti: Kent Lokantası

Yerel

(ADIYAMAN) - Adıyaman Belediyesi tarafından sosyal belediyecilik çalışmaları kapsamında faaliyete geçirilen Kent Lokantası, açıldığı günden bu yana vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin seçim vaatleri arasında yer alan Kent Lokantası, 3 Ağustos'ta Demokrasi Parkı'nda hizmete girdi. Ayda ortalama 6 bin porsiyon yemek sunan Kent Lokantası'nda, 3 çeşit yemek 50 TL'ye sunuluyor.

Kent Lokantası'nın açılmasıyla vatandaşlar, şehir merkezindeki yüksek fiyatlara alternatif bulduklarını dile getiriyor. Lokantadan yararlanan vatandaşlardan bazıları da düşüncelerini, şu sözlerle dile getirdi:

-Mehmet Küçükkaya: "Bu hizmet için teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Şimdi lokantaya git yemek ye, en az 300 TL ödersin, burada ise 50 TL. Belediye Başkanımız daha ne yapsın? Allah bütün millete can sağlığı versin."

-Hüseyin Buğdaycı: "Başkanımız iyidir, seviyoruz, hizmet yapıyor, çok memnunuz. Yemek fiyatları uygun, yemekler güzel."

-Ali Kop: "Bu lokantanın hizmeti çok güzel. 3 çeşit yemek 50 TL'ye veriliyor. İki ekmek parasına tertemiz yemek veriyorlar."

- Hasan Fehmi Cankaya: "Bu hizmet, vatandaşlar ve yaşlılar için çok güzel. Çalışmalardan memnunum."

-İsmet Bozkurt: "Bu hizmet 25 yıl önce Manisa Alaşehir'de vardı, şimdi burada görmek güzel. Milletvekili de gelse, öğrenci de gelse aynı fiyat. Burada çay, kahve, meyve suyu gibi ürünler de uygun fiyatla satılıyor."