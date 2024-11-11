Adıyaman'da 11 Bin Fidanla Ağaçlandırma Etkinliği - Son Dakika
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Adıyaman'da 11 Bin Fidanla Ağaçlandırma Etkinliği

Adıyaman\'da 11 Bin Fidanla Ağaçlandırma Etkinliği

Adıyaman'da, 'Geleceğe Nefes, İnsanlığa Nefes' sloganıyla düzenlenen fidan dikimi etkinliğinde 11 bin fidan toprakla buluştu. Etkinliğe Adıyaman Valisi ve Belediye Başkanı'nın yanı sıra birçok vatandaş da katıldı.

11.11.2024 13:42  Güncelleme: 13:48
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Adıyaman'da, 'Geleceğe Nefes, İnsanlığa Nefes' sloganıyla fidan dikimi etkinliği yapılırken, 11 bin fidan toprakla buluştu.

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri kapsamında bu yıl 'Geleceğe Nefes, İnsanlığa Nefes' sloganıyla fıstık çamı, kara selvi ve kızılçam fidanları dikildi. Adıyaman'ın Kuzey kısmında yer alan Türmüz Tepe Mevkiinde ağaçlandırma seferberliği çerçevesinde düzenlenen fidan dikim etkinliğine Adıyaman Valisi Osman Varol, Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, kurum müdürleri, STK temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Sabah saat 11'de başlayan programda katılımcılar fidanları tek tek toprakla buluşturarak ağaçlandırma yaptı.

Burada konuşan Adıyaman Valisi Osman Varol, "Bugün 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günümüzdür. Biliyorsunuz bugün Türkiye'nin dört bir yanında her ilimizde, her ilçemizde aynı anda gençlerimizle, öğrencilerimizle, vatandaşlarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte bir fidan dikiyoruz. Daha yeşil bir Adıyaman, daha yeşil bir ülke için buradayız" dedi.

Daha sonra konuşan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ise "Bugün gerçekten çok heyecanlı bir gün. Bu toprakların ağaçlarla, fidanlarla buluşması gerekiyor. Adıyaman bu konuda ağaç yoksunu bir yer. Adıyaman'ı daha yeşil bir kent haline getirmek için bizlerde belediye olarak gerekeni yapıyoruz. Bu konuda gerekli hazırlıklarımızı yaptık. Mevsim şartları, yavaş yavaş fidan dikmeye uygun hale geldi. Bu tür etkinliklerin artması gerekmektedir" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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