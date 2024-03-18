Adıyaman'da, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü etkinlikleri çelenk sunumuyla başladı.
Adıyaman Şehitliğinde düzenlenen 18 Mart Şehitleri Anma Günü töreni, Adıyaman Valiliği, Adıyaman Belediye Başkanlığı ve Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği tarafından şehitlik anıtına çelenk konulmasıyla başladı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması sonrası Kur'an-ı Kerim tilaveti okunarak dualar edildi. Adıyaman Askerlik Şube Başkanı Binbaşı Serkan Güvel'in günün anlam ve önemine binaen yaptığı konuşmaların ardından saygı atışı yapıldı. Şehitlik defterinin Vali Osman Varol tarafından imzalanması sonrası şehitlerin kabirlerine karanfil bırakıldı.
Törene, Adıyaman Valisi Osman Varol, AK Parti Milletvekili Resul Kurt, CHP Milletvekili Abdurrahman Tutdere, vali yardımcıları, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kelleş, kurum müdürleri, STK Temsilcileri ve çok sayıda kişi katıldı. - ADIYAMAN
Son Dakika › Yerel › Adıyaman'da 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü etkinlikleri başladı - Son Dakika
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahmine göre, Muğla'nın Fethiye ve Seydikemer ilçelerinde 2 saatlik periyotta kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor. Halkın ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, hortum oluşma riski, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması isteniyor.
Kütahya'da 31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala, kadın muhtar adayları 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel düzenlenen yemekte bir araya geldi. Programda keyifli anlar geçiren kadın muhtar adayları, kadın dayanışması adına önemli mesajlar verdi. Birbirlerine başarılar dileyen adaylar, Kütahya'yı yüceltmek için birlikte hareket etme çağrısı yaptı.