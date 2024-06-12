Adıyaman'da 200 kız çocuğu bayramlık elbiselerle sevindi - Son Dakika
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Yerel

Adıyaman'da 200 kız çocuğu bayramlık elbiselerle sevindi

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, hayırseverlerin desteğiyle yetim ve yardıma muhtaç 200 kız çocuğu, Kurban Bayramı öncesi giydirildi. Eğitimci Hacı Ramazan Çilenti öncülüğünde, bedenlerine göre hazırlanan elbiseler, ailelere ve mağazalara teslim edildi. Çocukları sevindirmenin mutluluğunu dile getiren Çilenti, destek verenlere teşekkür etti.

12.06.2024 12:28
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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde hayırseverlerin desteğiyle yetim ve yardıma muhtaç 200 kız çocuğu, Kurban Bayramı öncesi giydirildi.

Eğitimci Hacı Ramazan Çilenti öncülüğünde, daha önceden tespit edilen 200 kız çocuğu için bedenlerine göre elbiseler hazırlanıp, bir kısmı ailelerin adreslerine bir kısmı da mağazalara götürülerek teslim edildi.

Özellikle bayram öncesi yetim ve yardıma muhtaç kız çocuklarını sevindirmenin verdiği mutluluğu dile getiren Eğitimci Hacı Ramazan Çilenti, "Gerek kendi görev yaptığım okulumda, gerekse diğer gönüllü kuruluşlardaki arkadaşların tespitiyle, ihtiyaç sahibi ailelere ulaştık. Bugün itibarıyla ihtiyaç sahibi 200 kız çocuklarına bayramlık elbiselerini verdik. Sevinçleri görülmeye değerdi. Kız çocuklarımıza yapılan yardımlarda destek veren başta Bursa'daki hayırsever iş adamı Süleyman Deniz'e, okulumuzdaki öğretmen arkadaşlara ve sivil topluk kuruluşlarından gönüllü Muhammed Yetiş'e teşekkür ederim" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Adıyaman'da 200 kız çocuğu bayramlık elbiselerle sevindi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adıyaman'da 200 kız çocuğu bayramlık elbiselerle sevindi - Son Dakika
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