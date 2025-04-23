Adıyaman\'da 23 Nisan Coşkusu

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Cumhuriyet İlk ve Ortaokulu bahçesinde düzenlenen coşkulu bir programla gerçekleştirildi.

Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından günün anlam ve önemine ilişkin yapılan konuşmalarla devam etti. Öğrenciler tarafından şiirler okundu, şarkılar söylendi ve çeşitli sahne gösterileri sergilendi.

Geleneksel kültürümüzü yansıtan Hacivat-Karagöz gösterisi, Nasrettin Hoca ile Aşuk ve Maşuk oyunları sahnelendi. Etkinlikler, halk oyunları gösterisiyle sona erdi.

Programa Gölbaşı Kaymakamı Tarık Buğra Seyhan, AK Parti İlçe Başkanı Mahmut Yalçınkaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Akif Torun, belde belediye başkanları STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. - ADIYAMAN