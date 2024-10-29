Adıyaman\'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Coşkuyla Kutlandı

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Adıyaman'da coşkuyla kutlandı

ADIYAMAN - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 101. Yıl dönümü deprem bölgesi Adıyaman'da coşkuyla kutlandı.

Adıyaman Valiliği önünde düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 101. Yıl dönümü kutlamalarına Adıyaman Valisi Osman Varol, Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Mehmet Keleş, siyasi parti başkanları, kurum ve kuruluş müdürleri, STK temsilcileri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla birlikte başlayan programın açılış konuşmasını yapan Vali Osman Varol, günün anlam ve önemine binaen yaptığı konuşmada, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 101. Yıl dönümü kutladıkları için büyük bir mutluluk içerisinde olduklarını vurguladı.

Yapılan konuşmaların ardından okul öğrencileri tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramıyla ilgili şiirler okundu. Okunan şiirler sonrasında geçiş töreni gerçekleştirildi.