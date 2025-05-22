Adıyaman\'da \'Altın İğne\' Projesi ile Kadınlar Tekstil Sektörüne Adım Atıyor

Adıyaman Belediyesi tarafından başlatılan 'Altın iğne' projesi, Bahçecik Mahallesi'nde bulunan Adıyaman Belediyesi Meslek Edindirme Kursları'nda (ADIMEK) kadınların yoğun katılımıyla devam ediyor.

Bahçecik TOKİ yerleşkesindeki ADIMEK Giyim Üretim Teknolojisi sınıfında yaklaşık dört aydır süren eğitimlerde sona yaklaşılırken, kursa katılan 20 kadın kursiyerin büyük çoğunluğu eğitim sonrası tekstil sektöründe çalışmayı hedefliyor. Hafta içi her gün 4 saat eğitim alan kursiyerler, teorik eğitimlerin yanı sıra pratik uygulamalarla da destekleniyor.

Proje hakkında bilgi veren Adıyaman Belediyesi yetkilileri, çalışmanın özellikle deneyimsiz kadınların meslek edinmesine ve istihdam imkanlarına ulaşmasına katkı sağladığını ifade etti. Kurslarda düz dikiş, overlok, reçme ve biye makinelerinin kullanımı gibi temel üretim teknikleri öğretildiğini belirten yetkililer, katılımcıların tekstil fabrikalarında üretim yapabilecek yeterliliğe ulaşmasını hedeflediklerini söyledi.

Aldıkları eğitimle istihdam imkanlarının arttığını belirten kursiyerler, sağlanan bu imkanlar için Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'ye teşekkür etti.

Kursiyerler, "Hocamız bizlere her şeyi büyük bir sabır ve özveriyle öğretiyor. Makine kullanmayı, iğne ve iplik takmayı, dikiş tekniklerini öğrendik. Kurs sonunda fabrikalarda çalışmayı düşünüyorum. Ne kadar çok öğrenirsem benim için o kadar iyi. Adıyaman Belediyesi'nin bu imkanı sağlaması bizim için büyük bir şans. Belediye Başkanımız Abdurrahman Tutdere'ye bu kursu açtığı için çok teşekkür ederiz. Ev hanımları için çok güzel bir fırsat oldu" diye konuştu. - ADIYAMAN