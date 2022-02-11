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Adıyaman'da, bahar havası yaşanıyor - Son Dakika

Adıyaman'da, bahar havası yaşanıyor

11.02.2022 15:32
Adıyaman'da, bahar havası yaşanıyor

Şubat ayında olunmasına rağmen Adıyaman'da hava sıcaklıklarının artması üzerine vatandaşlar parklara koştu.

Şubat ayında olunmasına rağmen Adıyaman'da hava sıcaklıklarının artması üzerine vatandaşlar parklara koştu.

Yaklaşık bir hafta öncesine kadar kar, tipi ve yağmur yağışları sonrasında hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, vatandaşların yüzünü güldürüyor. Güneşli havayı gören vatandaşlar parklarda zaman geçirdi. Park ve çay bahçelerindeki vatandaşlar, kış mevsiminde güneşin tadını çıkarıyor. Güneşli havada dışarı çıkarak nefes almanın sevincini yaşayan vatandaşlar, yakınlarıyla uzun uzun sohbetler kurdu. - ADIYAMAN

Adıyaman'da, bahar havası yaşanıyor
Adıyaman'da, bahar havası yaşanıyor

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Adıyaman, Güneşli, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Adıyaman'da, bahar havası yaşanıyor - Son Dakika


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