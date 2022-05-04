Adıyaman'da ceviz büyüklüğünde dolu yağdı - Son Dakika
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Adıyaman'da ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

04.05.2022 00:57
Adıyaman'da ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde ceviz büyüklüğünde yağan dolu ekinlere, meyve ağaçlarına ve otomobillere zarar verdi.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde ceviz büyüklüğünde yağan dolu ekinlere, meyve ağaçlarına ve otomobillere zarar verdi. Gaziantep-Besni Karayolu beyaza büründü.

Besni ilçe merkezi, ilçeye bağlı belde ve köylerde aniden bastıran dolu yağışına vatandaşlar hazırlıksız yakalandı. Ceviz büyüklüğünde yağan şiddetli dolu yaklaşık 15 dakika sürdü. Dolu yağışından dolayı ekinler, ağaç meyveleri zarar gördü. Dolu yağışından dolayı ise yaklaşık 7'e yakın aracın camları dayanamayarak kırıldı. Gaziantep- Besni Karayolu Çakırhöyük beldesi mevkiinde beyaza büründü. Yolu kullanan sürücüler zaman zaman zor anlar yaşadı. Yağan dolu yağışı daha sonra yerini yağmura bıraktı. - ADIYAMAN

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Adıyaman'da dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi Adıyaman'da dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi

Gaziantep, Adıyaman, Yağan, Ceviz, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Adıyaman'da ceviz büyüklüğünde dolu yağdı - Son Dakika


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