Adıyaman'da GAP destekli projede çiftçilere 229 çapa makinesi dağıtıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Adıyaman'da GAP destekli projede çiftçilere 229 çapa makinesi dağıtıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adıyaman\'da GAP destekli projede çiftçilere 229 çapa makinesi dağıtıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'da düzenlenen programda çiftçilere 229 çapa makinesi, 142 budama makası ve 142 sırt pompası teslim edildi. GAP destekli projeler kapsamında sağlanan ekipmanlarla tarımsal üretimde mekanizasyonun güçlendirilmesi, iş gücü ve maliyetlerin azaltılması amaçlanıyor.

Adıyaman'da tarımsal üretimde verimliliğin artırılması ve üretim maliyetlerinin düşürülmesi amacıyla çiftçilere 229 çapa makinesi, 142 budama makası ve 142 sırt pompası dağıtıldı.

Adıyaman'da üreticilerin mekanizasyon imkanlarının güçlendirilmesi amacıyla tarım alet ve ekipmanları dağıtım programı düzenlendi. Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdürlüğü koordinasyonunda, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'nın desteğiyle yürütülen, "Meyve Üretim Alanlarında Mekanizasyon ve Sağlıklı Üretim şartlarının Sağlanması Projesi" ile "Modern Bağcılığın Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması Projesi" kapsamında üreticilere çeşitli tarım alet ve ekipmanları teslim edildi. Projeler kapsamında üreticilere 229 adet çapa makinesi, 142 adet budama makası ve 142 adet sırt pompası dağıtıldı. Desteklerle tarımsal üretimde mekanizasyonun artırılması, iş gücü ve üretim maliyetlerinin azaltılması ile verimliliğin yükseltilmesi hedefleniyor. Programda konuşan Adıyaman Valisi Abdullah Küçük, kentin üzüm, fıstık, nar ve badem başta olmak üzere önemli bir tarımsal üretim potansiyeline sahip olduğunu belirtti.

Adıyaman'ın tarımsal potansiyelinin daha da geliştirilmesi için çalışmaların sürdürüldüğünü ifade eden Vali Küçük, "Önümüzdeki yıllarda inşallah zeytin ve çam fıstığında da Adıyaman'ın söz sahibi olması için projelerimizi ve gayretlerimizi artıracağız. Bu güçlü potansiyeli daha da geliştirmek, üreticimizin maliyetlerini azaltmak ve verimliliğini artırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Valilik olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üreticilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Çünkü biliyoruz ki üreticimiz güçlenirse Adıyaman güçlenir, Adıyaman güçlenirse ülkemiz güçlenir" dedi.

Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdürü Abdulkadir Akkan ise her zaman çiftçilerin, üreticilerin yanında olduklarını bu tür projelerle üreticileri desteklediklerini vurguladı.

Program, tarım alet ve ekipmanlarının üreticilere teslim edilmesinin ardından sona erdi.

Programa Adıyaman Valisi Abdullah Küçük, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Ekrem Çadır, milletvekilleri ve çok sayıda üretici katıldı.

Kaynak: İHA
ÇiftçilikAdıyamanEkonomiÜretimGüncelYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

40 yıldır boş duran araziye dünyanın dört bir yanından fidan taşıdı 40 yıldır boş duran araziye dünyanın dört bir yanından fidan taşıdı
Haftada üç gün diyalize giriyordu Kader Erden’in hayatı Şubat 2008’de değişti Haftada üç gün diyalize giriyordu! Kader Erden'in hayatı Şubat 2008'de değişti
Eşini vurup iki bacağının kesilmesine neden olmuştu: Sanıktan mahkemede özür Eşini vurup iki bacağının kesilmesine neden olmuştu: Sanıktan mahkemede özür
Çırağın kompresörlü ölümünde kalfadan skandal savunma: Şakalaşıyorduk Çırağın kompresörlü ölümünde kalfadan skandal savunma: Şakalaşıyorduk
Aralarında Tera ve Pusula yöneticilerinin de olduğu 11 zanlının mal varlığına el konuldu Aralarında Tera ve Pusula yöneticilerinin de olduğu 11 zanlının mal varlığına el konuldu
Başkan ortada yok: Çiğli’de “AK Parti’ye geçiş“ iddiasını belediye meclis üyeleri yalanladı Başkan ortada yok: Çiğli’de "AK Parti’ye geçiş" iddiasını belediye meclis üyeleri yalanladı
14:27
Hakan Çalhanoğlu için bomba gelişme Fenerbahçe yeniden harekete geçiyor
Hakan Çalhanoğlu için bomba gelişme! Fenerbahçe yeniden harekete geçiyor
14:25
Gözaltına alınan AK Partili eski başkanın evinden çıkanlara bakın 5 polis saya saya bitiremedi
Gözaltına alınan AK Partili eski başkanın evinden çıkanlara bakın! 5 polis saya saya bitiremedi
14:15
New York’ta ilginç anlar Yolu kapattılar, araçtan Hakan Fidan çıktı
New York'ta ilginç anlar! Yolu kapattılar, araçtan Hakan Fidan çıktı
14:13
Adalet Bakanı Akın Gürlek: Adliyelerde dezenformasyon ve siber suçlarla mücadele büroları kuruluyor
Adalet Bakanı Akın Gürlek: Adliyelerde dezenformasyon ve siber suçlarla mücadele büroları kuruluyor
13:54
Suudi Arabistan’dan Mekke ve çok sayıda bölgede saldırı uyarısı: Acil durum ilan ettiler
Suudi Arabistan'dan Mekke ve çok sayıda bölgede saldırı uyarısı: Acil durum ilan ettiler
13:23
Galatasaray’da Singo bilmecesi Kulüpten resmi açıklama geldi
Galatasaray'da Singo bilmecesi! Kulüpten resmi açıklama geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2026 14:45:45. #.0.3#
SON DAKİKA: Adıyaman'da GAP destekli projede çiftçilere 229 çapa makinesi dağıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei