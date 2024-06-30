Adıyaman'da Halk Oyunları Grup Yarışmaları Renkli Bir Gün Yaşattı - Son Dakika
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Adıyaman'da Halk Oyunları Grup Yarışmaları Renkli Bir Gün Yaşattı

Adıyaman\'da Halk Oyunları Grup Yarışmaları Renkli Bir Gün Yaşattı

Adıyaman'da düzenlenen halk oyunları grup yarışmalarına katılan 17 kulüp ve 520 sporcu, muhteşem gösterileriyle izleyenlere renkli bir gün yaşattı. Anadolu'nun kültürünü müzik eşliğinde danslarıyla yaşatan folklorcular sahnede şampiyonluk için bütün hünerlerini sergiledi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, halk oyunlarının gelecek nesillere bırakılacak en büyük kültürel miras olduğunu belirterek, katılımcıları ve organizasyona katkı sağlayanları tebrik etti.

30.06.2024 10:05
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Adıyaman'da düzenlenen halk oyunları grup yarışmalarına katılan 17 kulüp ve 520 sporcu muhteşem gösterileriyle izleyenlere renkli bir gün yaşattı.

Anadolu'nun kültürünü müzik eşliğinde danslarıyla yaşatan folklorcular sahnede şampiyonluk için bütün hünerlerini sergiledi.

Programın açılış konuşmasını yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, " Türkiye'nin farklı illerinden gelerek kültürümüzü, düğünlerimizi, sevinç ve hüzünlerimizi, yeri geldiğinde bütün duygularımızı ortaya koyan halk oyunları gelecek nesillerimize bırakacağımız en büyük kültürel mirastır. Gençlerimize eğitim veren antrenörlerimizi bu önemli görevi layığı ile yaptıkları için kutluyorum. Bir kültür başkenti olan ilimizde ülkemizin farklı bölgelerinin farklı kültürlerini dansları, kıyafetleri ile bizlere sahneleyen halk oyunları ekiplerimizi, kulüplerimizi gönülden tebrik ediyorum. Adıyaman'ın tanıtımına katkı sağlayan ve bu organizasyon sayesinde ilimize gelen binlerce gencimiz şehrimizi, kültürümüzü ve insanımızı da yakinen tanıma fırsatı bulmuştur. Bizler bütün federasyonların en büyük organizasyonlarına ev sahipliği yapmaya ve misafirlerimizi en güzel şekilde ağırlamaya her zaman hazırız" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Adıyaman'da Halk Oyunları Grup Yarışmaları Renkli Bir Gün Yaşattı - Son Dakika

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