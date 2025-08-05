Adıyaman\'da Kavi Caddesi Onarıma Alındı

Adıyaman'da alt yapı çalışmaları esnasında hasar gören Kavi Caddesi onarılmaya başlandı.

Adıyaman merkez Siteler Mahallesi'nde altyapı çalışmaları nedeniyle hasar gören Kavi Caddesi, Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından onarılıyor.

Yürütülen çalışmalarda, bozulma yaşanan yol kesimlerinde asfalt yama ve yenileme işlemleri titizlikle sürdürülüyor. Belediye ekipleri, trafik güvenliğini artırmak ve sürücülere daha konforlu bir ulaşım imkanı sunmak amacıyla bölgede yoğun mesai harcıyor.

Adıyaman Belediyesi'nden yapılan açıklamada, şehir genelinde tespit edilen benzer yol sorunlarına yönelik müdahalelerin hız kesmeden devam ettiği belirtilerek, "Daha güvenli ve konforlu bir Adıyaman için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz" denildi.

Çalışmaların, trafik akışını en az etkileyecek şekilde planlandığı ve kısa süre içinde tamamlanmasının hedeflendiği bildirildi. - ADIYAMAN