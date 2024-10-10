Adıyaman'da zabıta ekiplerince öğrenci servislerine yönelik denetimler devam ediyor.
Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı trafik zabıta ekipleri tarafından kent merkezinde faaliyet gösteren öğrenci servislerine yönelik denetim gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde servis araçları tek tek inceleniyor. Araç klimaları, koltuk sayıları, gerekli evrakların kontrolünün yapıldığı denetimlerde eksikliği bulunan sürücüler uyarılıyor.
Denetimlerin aralıksız bir şekilde devam edeceği vurgulandı. - ADIYAMAN
Son Dakika › Yerel › Adıyaman'da Öğrenci Servislerine Denetim Süreci Devam Ediyor - Son Dakika
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