Adıyaman'da Öğretmenler Günü Etkinliği - Son Dakika
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Adıyaman'da Öğretmenler Günü Etkinliği

Adıyaman\'da Öğretmenler Günü Etkinliği

Deprem bölgesindeki öğretmenler, doğa yürüyüşü ve kahvaltıda bir araya geldi.

02.11.2024 17:05
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24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında, deprem bölgesi Adıyaman'da görev yapan öğretmenler ve aileleri doğa yürüyüşü ve kahvaltı organizasyonunda bir araya geldi.

Adıyaman'ın Besni ilçesinin Şambayat Beldesi kanyonlarında gerçekleştirilen etkinlikte, "Gelecek için bugünden" temasıyla yola çıkan öğretmenler ve aileleri, doğanın huzur verici güzellikleri arasında yürüyüş yaparak keyifli anlar geçirdi.

Etkinliğe katılan öğretmenler ve aileleri, hem doğanın tadını çıkardı hem de 24 Kasım Öğretmenler Günü coşkusunu doğayla iç içe yaşadı. Etkinlik, Şambayat Atatürk İlkokulu bahçesinde düzenlenen kahvaltı ile devam etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, etkinlikte yaptığı açıklamada, "24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle düzenlediğimiz bu doğa yürüyüşü ile öğretmenlerimizin motivasyonlarını artırmayı hedefledik. Depremler sırasında büyük bir sorumluluk üstlenen öğretmenlerimizin yanında olmaya ve onlara destek vermeye devam edeceğiz. Çocuklarımıza her şartta sahip çıkan, geleceğimizin inşasında görev alan tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Bu anlamlı etkinliğe katılım sağlayan tüm öğretmenlerimize emekleri, özverileri ve gelecek nesillerin yetişmesine olan katkıları için minnetlerimizi sunuyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Adıyaman'da Öğretmenler Günü Etkinliği - Son Dakika

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