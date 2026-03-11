Adıyaman'da dilencilere Ramazan denetimi - Son Dakika
Adıyaman'da dilencilere Ramazan denetimi

Adıyaman\'da dilencilere Ramazan denetimi
11.03.2026 12:29  Güncelleme: 12:30
Adıyaman'da zabıta ve polis ekipleri, Ramazan ayında artış gösteren dilencilik faaliyetlerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Bir kişiye idari işlem uygulanırken, üzerinde bulunan 4 bin 155 TL'ye el konuldu.

Adıyaman'da Ramazan ayında artış gösteren dilencilik faaliyetlerine yönelik zabıta ve polis ekiplerince denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde bir kişiye idari işlem uygulanırken, üzerinden çıkan paraya el konuldu.

Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile il emniyet müdürlüğü ekipleri, gelen ihbar üzerine Köy Hizmetleri Kavşağı'nda trafik güvenliğini tehlikeye atarak dilencilik yaptığı belirlenen bir şahsa müdahale etti. Yapılan kontrolde şahsın üzerinde bulunan 4 bin 155 TL'ye Kabahatler Kanunu kapsamında el konularak idari işlem uygulandı. Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Ramazan ayında vatandaşların duygularının istismar edilmesine izin verilmeyeceğini belirterek, zabıta ve emniyet ekiplerinin kent genelinde denetimlerini kararlılıkla sürdüreceğini ifade etti. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

