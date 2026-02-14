Heyelan bölgesinde inceleme

Adıyaman'da yoğun yağış nedeniyle Tut ilçesinde meydana gelen heyelan ve sel riski nedeniyle 2 evin tahliye edilmesinin ardından bölgede incelemeler sürüyor.

Adıyaman'ın Tut ilçesinin Çanakçı Mevkiinde Çekirge Dağı, 6 Şubat 2023 depremlerinde büyük bir yıkım yaşandı. Aynı bölgede, 17 Mart 2023 tarihinde meydana gelen sel felaketinde 4 kişilik ailenin kaldığı konteyner akıntıya kapılarak hayatını kaybetmişti.

Yine aynı bölgede önceki gece heyelan meydana geldi. Yaşanan bu heyelan sonrasında AFAD, Jandarma ve polis ekipleri bölgeye intikal ederek, heyelan bölgesine yakın 2 evi tahliye etti.

Toplam 4 kişi bölgeden uzaklaştırılarak güvenli bölgelere yerleştirildi. Ekipler tarafından heyelan bölgesinde güvenlik önlemleri alarak bölgeye giriş ve çıkışlar yasaklandı.

AFAD, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği, DSİ, Belediyenin teknik ekipleri bölgede inceleme de bulundu.

Yapılan inceleme sonrasında Kaymakam Celal Güngör başkanlığında yapılacak olan çalışmalar ile ilgili toplantı gerçekleştirildi. - ADIYAMAN