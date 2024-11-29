Adıyaman\'da Sıkışan Kedi İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

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Adıyaman'da bir otomobilin motor kısmına sıkışan kedi, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Adıyaman'ın kent merkezinde park ettiği aracının motor kısmında kedi sesinin geldiğini fark eden Zeynel Abidin Kıymaz, kediyi çevredeki vatandaşlarla çıkartmak için yoğun çaba sarf etti. Kedinin çıkarılamaması üzerine Kıymaz, Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne giderek yardım istedi. İtfaiye erleri otomobilin motor kısmındaki kediyi yaptıkları çalışmalar sonucunda çıkardı. Sıkıştığı yerden çıkarılan ve herhangi bir yaralanması bulunmayan kedi daha sonra serbest bırakıldı. - ADIYAMAN