Adıyaman'da Sıkışan Kedi İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı - Son Dakika
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Adıyaman'da Sıkışan Kedi İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

Adıyaman\'da Sıkışan Kedi İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

Adıyaman'da bir otomobilin motor kısmına sıkışan kedi, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı. Araç sahibi Zeynel Abidin Kıymaz, kediyi kurtarmak için çevredekilerin yardımıyla uğraşırken, yardıma ihtiyacı olduğunu anlayarak itfaiyeye başvurdu. Kedinin sağlıklı bir şekilde kurtulması sevindirdi.

29.11.2024 14:02  Güncelleme: 14:05
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Adıyaman'da bir otomobilin motor kısmına sıkışan kedi, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Adıyaman'ın kent merkezinde park ettiği aracının motor kısmında kedi sesinin geldiğini fark eden Zeynel Abidin Kıymaz, kediyi çevredeki vatandaşlarla çıkartmak için yoğun çaba sarf etti. Kedinin çıkarılamaması üzerine Kıymaz, Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne giderek yardım istedi. İtfaiye erleri otomobilin motor kısmındaki kediyi yaptıkları çalışmalar sonucunda çıkardı. Sıkıştığı yerden çıkarılan ve herhangi bir yaralanması bulunmayan kedi daha sonra serbest bırakıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Adıyaman'da Sıkışan Kedi İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı - Son Dakika

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