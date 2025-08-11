Adıyaman\'da Tarımsal Sorunlar Ele Alındı

Adıyaman Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu, Çelikhan Ziraat Odası ev sahipliğinde toplandı. Toplantıda hem Çelikhan ilçesinin hem de genel olarak ilin tarımsal sorunları ele alındı.

Toplantıya; İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Yaşar Özkan, Kahta Ziraat Odası Başkanı Rüştü Zorlu Turanlı, Besni Ziraat Odası Başkanı İsmail Sümer, Samsat Ziraat Odası Başkanı Kadir Kuştepe, Gölbaşı Ziraat Odası Başkanı Cuma Ali Aras, Çelikhan Ziraat Odası Başkanı Abdurrahman Kaya, Tut Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bozan ve Sincik Ziraat Odası Başkanı Kadir Altıntel katıldı.

Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Yaşar Özkan, Çelikhan ilçesinin tarımsal sorunlarını istişare ettikleri Çelikhan Kaymakamı Sayın Özgür Pelvan'a katkılarından dolayı teşekkür etti.

Adıyaman'ın içme suyu ve tarımsal sulama konusunda büyük sıkıntılar yaşadığını belirten Başkan Özkan, "Çat Barajı'ndan Malatya'ya içme suyu, Atatürk Barajı'ndan Şanlıurfa ve Mardin'e tarımsal sulama suyu, Çetintepe Barajı'ndan Gaziantep'e içme suyu veriliyor. Ancak Adıyaman olarak biz, bu barajlardan yeterince faydalanamıyoruz. Son iki aydır evlerimizin musluklarından su akmıyor. Tarımsal sulama projeleri süresiz ertelenmeden acilen tamamlanmalıdır" dedi.

Ayrıca, yaklaşan badem hasadı öncesinde kuraklık ve don nedeniyle rekolte düşüşü yaşanmasının kaçınılmaz olduğunu ifade eden Özkan, "Tarım Kredi Kooperatifi Genel Müdürlüğü, girdi maliyetlerini göz önünde bulundurarak, hasat öncesinde badem fiyatlarını açıklamalıdır. Bu, üreticinin gelecekteki üretim planlaması için son derece önemlidir" ifadeleri kullanıldı.

Çelikhan tütününün Türkiye genelinde önemli bir marka haline geldiğini söyleyen Özkan, vergi yükünün hala çok yüksek olduğunu ve mevcut tütün kooperatiflerinin ayakta durmakta zorlandığını belirtti. Özkan, "Tütün üzerindeki vergiler yeniden gözden geçirilmeli, tütün yönetmeliği bir an önce uygulanmaya alınmalıdır.

Çelikhan'da gerçekleştirdiğimiz İl Koordinasyon Kurulu toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Toplantımıza katılan Çelikhan Kaymakamı Sayın Özgür Pelvan'a ve tüm oda başkanlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN