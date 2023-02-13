Adıyaman'da yerle bir olan Ulu Cami böyle görüntülendi - Son Dakika
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Adıyaman'da yerle bir olan Ulu Cami böyle görüntülendi

13.02.2023 13:22

Adıyaman'da yerle bir olan Ulu Cami böyle görüntülendi Adıyaman'da Dulkadirogulları tarafından 1300'lü yıllarda yapılan ve çeşitli dönemlerde restorasyon gören Ulu Cami tamamen yıkıldı.

Adıyaman'da yerle bir olan Ulu Cami böyle görüntülendi

ADIYAMAN - Adıyaman'da Dulkadirogulları tarafından 1300'lü yıllarda yapılan ve çeşitli dönemlerde restorasyon gören Ulu Cami tamamen yıkıldı. Adıyaman'daki bir çok cami de depremde büyük hasar aldı.

Adıyaman Sümer Meydanında yer alan Ulu Cami, Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğündeki ilk deprem ile tamamen yıkıldı. Dulkadiroğulları Beyliği zamanında yapılan cami daha sonra birçok kez onarım gördü. Caminin 1902 yılında restore edildiği ve şu anki halini aldığı biliniyor. Geçtiğimiz yıl bakım ve onarım yapılan cami depremde yerle bir oldu.

Sadece Ulu Cami değil birçok tarihi camide de hasar oluştu. Birçoğunun minaresi yıkıldı. Yıkılan minareler camilere zarar verdi. Eskisaray, Yenipınar, Musalla, Kab. Sıratut gibi camilerin minareleri yıkıldı.

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Adıyaman'da yerle bir olan Ulu Cami böyle görüntülendi - Son Dakika

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