Adıyaman\'da UMKE\'nin deprem tatbikatına 32 gönüllü katıldı, Müdür Şirik izledi

Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) tarafından, muhtemel afet ve acil durumlara hazırlık amacıyla deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

2026 yılı UMKE Faaliyet Planı kapsamında düzenlenen tatbikata, daha önce UMKE eğitimlerini tamamlayan çeşitli branşlardan 32 UMKE gönüllüsü katıldı. AFAD Arama Kurtarma Timi iş birliğiyle gerçekleştirilen tatbikatta, deprem sonrası meydana gelebilecek durumlara yönelik teorik ve pratik çalışmalar uygulandı. Tatbikatta ekiplerin afet bölgesinde hızlı ve koordineli şekilde hareket etmesi, medikal müdahale kapasitesinin geliştirilmesi ve saha deneyiminin artırılması hedeflendi. Ekipler, belirlenen senaryo kapsamında çalışmalarını uygulamalı olarak gerçekleştirirken, kurumlar arasındaki koordinasyon da test edildi.Tatbikata katılan Adıyaman İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Şirik, çalışmaları yerinde takip ederek ekiplerden bilgi aldı.

Afetlere hazırlık çalışmalarının önemine dikkat çeken Adıyaman İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Şirik, "Adıyaman olarak geçmişte yaşadığımız büyük depremlerin ardından afetlere hazırlık konusunda çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. UMKE ekiplerimiz, afet ve acil durumlarda sağlık hizmetlerinin hızlı ve etkin şekilde sunulması noktasında önemli bir görev üstleniyor. Bugün gerçekleştirdiğimiz tatbikatla ekiplerimizin hem teorik bilgilerini hem de sahadaki uygulama kabiliyetlerini pekiştirmeyi amaçladık. AFAD ekiplerimizle birlikte gerçekleştirdiğimiz bu çalışmalar, muhtemel afet anında kurumlar arasındaki koordinasyonun daha güçlü olmasına katkı sağlıyor. Tüm ekiplerimizin her türlü afet ve acil duruma hazırlıklı olması için eğitim ve tatbikatlarımızı sürdüreceğiz. Tatbikata katılan tüm ekiplerimize ve emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.