Adıyaman'da Yapay Zeka Proje Eğitimi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Adıyaman'da Yapay Zeka Proje Eğitimi

Adıyaman\'da Yapay Zeka Proje Eğitimi
15.06.2026 16:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Öğretmenlere yönelik yapay zeka destekli proje yazma eğitimi 16-18 Haziran'da Adıyaman'da yapılacak.

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Öğretmen Proje Akademisi (ÖPA) iş birliğinde düzenlenecek Yapay Zeka Destekli Proje Yazma Eğitimi, 16-17-18 Haziran tarihlerinde Adıyaman'da gerçekleştirilecek.

Üç gün sürecek uygulamalı eğitim programında öğretmenler; proje fikri geliştirme, ihtiyaç ve problem analizi yapma, amaç ve hedef belirleme, faaliyet planı oluşturma, proje metni hazırlama ve yapay zeka araçlarını proje süreçlerinde etkili ve doğru kullanma konularında eğitim alacak.

Program kapsamında öğretmenlerin yalnızca teorik bilgi edinmesi değil, kendi proje fikirleri üzerinde çalışarak somut çıktılar oluşturması da hedefleniyor. Eğitimde TÜBİTAK, TEKNOFEST, Erasmus+ ve farklı ulusal ve uluslararası hibe programlarına yönelik proje hazırlama süreçleri ele alınacak.

Eğitim, Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünde görev yapan Ar-Ge ve Proje Uzmanı Deniz Özger tarafından verilecek. Katılımcılara proje hazırlama sürecinde sık yapılan hatalar, başarılı projelerin temel özellikleri ve yapay zekanın proje geliştirme çalışmalarında nasıl kullanılabileceği uygulamalı olarak aktarılacak.

Çalışmanın, Adıyaman'daki öğretmenlerin proje yazma ve geliştirme kapasitesini güçlendirmesi, öğrencilerin daha fazla bilimsel ve teknolojik projeye dahil edilmesi ve kentten ulusal ölçekte ses getirecek yeni başarı hikayelerinin ortaya çıkması açısından önemli olduğu belirtiliyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Yapay Zeka, Teknoloji, Adıyaman, Eğitim, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Adıyaman'da Yapay Zeka Proje Eğitimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netanyahu’yu ölüm korkusu sardı: Kabine, gizli sığınakta toplanacak Netanyahu'yu ölüm korkusu sardı: Kabine, gizli sığınakta toplanacak
Kırgızistan’ın eski çalışma bakanı kurye oldu Kırgızistan'ın eski çalışma bakanı kurye oldu
Galatasaray’da Singo için karar çıktı Galatasaray'da Singo için karar çıktı
Freni patlayan TIR’dan atlayan sürücü öldü, 2 kişi yaralandı Freni patlayan TIR'dan atlayan sürücü öldü, 2 kişi yaralandı
Trump, İsrail’in Beyrut’a düzenlediği saldırının ardından Netanyahu’ya telefonda küfür etti Trump, İsrail’in Beyrut’a düzenlediği saldırının ardından Netanyahu'ya telefonda küfür etti
Anlaşma beklenirken İran’dan misilleme tehdidi geldi: Düşmanın kalbine ateş etmeye hazırız Anlaşma beklenirken İran'dan misilleme tehdidi geldi: Düşmanın kalbine ateş etmeye hazırız

17:26
Mauro Icardi, Dursun Özbek’i küplere bindirdi Bakın ne istemiş
Mauro Icardi, Dursun Özbek'i küplere bindirdi! Bakın ne istemiş
17:06
Bakan Kurum “Bugün başladı“ dedi, sandalyesini alan bankanın önüne koştu
Bakan Kurum "Bugün başladı" dedi, sandalyesini alan bankanın önüne koştu
16:20
Tarkan’dan Milli Takım’a destek: İhtiyaçları olan şey yargı değil dayanışma
Tarkan'dan Milli Takım'a destek: İhtiyaçları olan şey yargı değil dayanışma
16:17
Trump: Petrol yüklü gemiler Hürmüz Boğazı’ndan geçmeye başladı
Trump: Petrol yüklü gemiler Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye başladı
15:59
Evli adamla yaşamakta ısrar eden 19 yaşındaki Ceyda için bakanlık devrede
Evli adamla yaşamakta ısrar eden 19 yaşındaki Ceyda için bakanlık devrede
15:09
Kızılcık Şerbeti’nin Işıl’ı Ece İrtem hayatını kaybetti
Kızılcık Şerbeti’nin Işıl'ı Ece İrtem hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2026 17:35:02. #7.13#
SON DAKİKA: Adıyaman'da Yapay Zeka Proje Eğitimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.