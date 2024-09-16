Adıyaman\'da Yavru Kedi Kurtarma Mücadelesi

Yerel

Adıyaman'da ağaçta mahsur kalan yavru kediyi kurtarmak isteyen iki çocuğun mücadelesi kameralara yansıdı.

Adıyaman Malazgirt Mahallesi 2. Çevre Yolu üzerindeki ağaca tırmanan fakat inemeyen yavru kediyi çocuklar fark etti. Bisiklet süren 8 yaşındaki Kerem ve 9 yaşındaki Eymen, yavru kediyi kurtarmak için bisikleti ağaca yaslayarak üzerine çıktı. Çocuklardan korkan yavru kedi çocukları tırmaladı. Buna rağmen çocuklar kediyi kurtarmaktan vazgeçmedi. Uzun uğraşlara rağmen kediyi bulunduğu yerden indiremeyen iki çocuğun yardımına, yoldan geçen genç yetişti. Kediyi güçlükle yakalayan genç mahsur kaldığı ağaçtan indirmeyi başardı - ADIYAMAN