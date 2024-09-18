Adıyaman\'da Yeni Arıtma Tesisi İçin İncelemeler Yapıldı

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Adıyaman Valisi Osman Varol, Emlak Konut tarafından yapılması planlanan arıtma tesisinin yer bölgesinde incelemelerde bulundu.

Deprem bölgesi Adıyaman'da yapılması planlanan arıtma tesisinin yapılacağı bölgede incelemelerde bulunan aynı zamanda civardaki oturan arazi sahipleriyle görüşen Vali Osman Varol, Emlak Konut, EPP gibi firma yetkililerinden de bilgiler aldı.

Burada açıklamalarda bulunan Vali Osman Varol, " Adıyaman'da ciddi sayıda deprem konutu yapıyoruz. Kalıcı konutların bulunduğu lokasyon itibariyle kentin genel alt yapısı daha da genişlemiş olmaktadır. Dolayısıyla hem kentin alt yapısına ek ilaveler yapıyoruz hem de yenilikler gerçekleştiriyoruz. Bunlardan bir tanesi de arıtma sistemleridir. Adıyaman'da yeni bir arıtma tesisine ihtiyaç oldu. Emlak Konutun yürüttüğü kalıcı konutlarla beraber yürüttüğü alt yapı çalışmalarının bir parçası da burada bir arıtma tesisi yapmaktır. Bu arıtma tesisi için öncesinde belirlenen bir alan var. Bu alan belediyenin geçmişte dinlendirme tesisi olarak kullandığı alandır. Ancak vatandaşlarımızdan yakın zamanda bunun yeniden gözden geçirilmesiyle ilgili talep aldık. Bizlerde gelip burada incelemelerde bulunuyoruz. Yapacağımız incelemelerin ardından duruma göre yer tespitini gerçekleştireceğiz" diye konuştu. - ADIYAMAN