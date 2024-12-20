Adıyaman\'da Yeni Hastane Hizmete Girdi

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Adıyaman İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Şirik, taşıması tamamlanan Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ni ziyaret ederek, sağlık çalışanları ve tedavileri devam eden hastaların yakınlarıyla sohbet etti.

Adıyaman'da Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, 6 Şubat depremlerinde hasar görmesiyle boşaltılarak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hizmet vermeye başladı. Daha sonra Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, 2020 yılında Eğitim ve Araştırma Hastanesi yerleşkesinin yanında bulunan boş arazide yapılan yeni binanın inşaatının tamamlanmasıyla kademeli olarak buraya taşındı. Adıyaman İl Sağlık Müdürü Prof.Dr. Mehmet Şirik, taşımanın son aşamaya geldiği Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ni ziyaret etti.

Yatan hasta servisleri, poliklinikler, acil servis, yoğun bakımlar, doğum servisi ile yeni doğan servisinde incelemede bulunan İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Şirik'e Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Kasım Turgut, Başhekim Yardımcıları Pediatri Anabilim Başkanı Prof. Dr. Çapan Konca, Doç. Dr. Selçuk Kaplan, İdari ve Mali Hizmetler Müdürü Hüseyin Çintemur, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Fahri Dağhan ve idareciler eşlik etti.

Modern altyapısı ve geniş kapasitesiyle bölge halkına kaliteli sağlık hizmet sunmayı amaçladıklarını aktaran Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Kasım Turgut, vatandaşların en ulaşılabilir ve kaliteli sağlık hizmetini alması için herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğini söyledi.

Hastane içindeki yerleştirmenin devam ettiği birimlerde sağlık çalışanlarıyla bir araya gelen Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Şirik ise emeği geçen tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, talep ve isteklerini dinledi. Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde sağlık çalışanlarını tek tek ziyaret ederek, teşekkür eden İl Sağlık Müdürü Prof.Dr. Mehmet Şirik,"Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanemiz bugün itibariyle tam kapasite hizmet vermeye başladı. Vatandaşlarımıza kapılarını tam hizmet kapasitesi ile açtı. Ekibimle birlikte geçe gündüz demeden her aşamasında halkımızın hizmetine sunmak için hazırladığımız hastanemiz aşamalı olarak taşıması işleminin ardından bugün itibariyle tamamlandı" dedi.

Hastanede şu anda sadece iç dizayn çalışmalarının devam ettiğini kaydeden İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Şirik,"Yeni yılla birlikte hastanemiz 2025'e kapıların açarak hizmet kalitesiyle modern bir hastane olarak giriyoruz. Tüm personellerimizle birlikte emek sarf ederek, bugün Adıyaman halkına devasa bir hastane kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Baktığımız zaman deprem öncesindeki mevcut hizmetleri daha ileriye götürerek sunabilir hale getirmenin mutluluğunu yaşadığımızı söylemek isterim. En ufak bir aşamasında dahi emek veren, katkı sunan tüm herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN