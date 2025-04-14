Adıyaman\'da Zabıta Ekiplerinden Hijyen ve Ruhsat Denetimi

Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent genelindeki iş yerlerine yönelik ruhsat ve hijyen denetimlerini sürdürüyor.

Zabıta ekiplerince son olarak Eskisaray Mahallesi ile Gölbaşı ve Gölebatmaz caddelerinde gerçekleştirilen denetimlerde özellikle gıda üretimi ve satışı yapan işletmeler mercek altına alındı. Denetimlerde iş yeri açma ve çalışma ruhsatları kontrol edilirken, hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı da titizlikle incelendi. Kurallara uygun hareket eden işletmelere teşekkür edilirken, eksiklik ya da uygunsuzluk tespit edilen iş yerlerine uyarı yapıldı ve tutanak tutuldu.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, halk sağlığını korumanın en öncelikli görevleri arasında yer aldığını belirterek, "Adıyaman Belediyesi olarak hemşerilerimizin sağlıklı, temiz ve güvenli ortamlarda hizmet alabilmesi için tüm birimlerimizle sahadayız. Zabıta ekiplerimiz, özellikle gıda sektöründe faaliyet gösteren işletmelere yönelik ruhsat ve hijyen denetimlerini düzenli olarak sürdürüyor. Amacımız ceza kesmek değil; rehberlik ederek standartları yükseltmek ve toplum sağlığını korumaktır. Bu süreçte iş birliği yapan esnafımıza teşekkür ediyorum. Denetimlerimiz kararlılıkla devam edecek" diye konuştu. - ADIYAMAN