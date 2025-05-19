Adıyaman Gençlik Meclisi 19 Mayıs\'ı Kutladı

Adıyaman Belediyesi ve Kent Konseyi iş birliğiyle kurulan gençlik meclisi üyeleri, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'yi makamında ziyaret etti.

Ziyarette Gençlik Meclisi üyeleri Başkan Tutdere'ye çiçek takdim etti ve bu anlamlı günde bir arada olmaktan duydukları memnuniyeti ifade etti. Gençlik Meclisi üyeleri adına yapılan temsili açıklamada, "81 ildeki tüm gençleri temsilen huzurunuzdayız. Bu kutlu gün vesilesiyle bizleri kabul ettiğiniz için teşekkür ediyor, çiçeğimizi takdim etmek istiyoruz" dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Abdurrahman Tutdere, gençlerle bir araya gelmekten dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "Memleketin geleceği sizlersiniz. Umutsuzluğa kapılmayın, yılgınlığa düşmeyin. Siz var oldukça bu topraklarda Cumhuriyet de, demokrasi de yaşamaya devam edecek. Bizler de sizler için hem ülkemizi hem Adıyaman'ımızı daha yaşanabilir bir hale getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Şartlar ne kadar zor olursa olsun, çalışarak ve inanarak her hedefinize ulaşabilirsiniz. Gençlik döneminde herkesin aklında sorular olur: 'Okulu bitirince ne olacak, iş bulabilecek miyim?' Bunlar geçici endişelerdir. Önemli olan cesur olmak, kararlı olmak ve çok çalışmaktır. Geriye değil, daima ileriye bakın. Geleceğe yöneldiğinizde yolunuz daha aydınlık olacaktır" diye konuştu. - ADIYAMAN