 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Adıyaman Gölbaşı Belediyesi'nden Makam Aracı Haczi Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

Adıyaman Gölbaşı Belediyesi'nden Makam Aracı Haczi Açıklaması

Adıyaman'ın Gölbaşı İlçe Belediyesi, makam aracının haczedilmesiyle ilgili açıklama yaptı. Belediye yetkilileri, kamulaştırmasız el atılan taşınmaz yüzünden açılan davanın kurum aleyhine sonuçlandığını ve icra takibi yapıldığını belirtti. Belediye, geçmiş dönemden kaynaklı borcu ödeyebilecek güçte olduğunu vurguladı.

Adıyaman Gölbaşı Belediyesi\'nden Makam Aracı Haczi Açıklaması
23.01.2024 - 11:53,  Güncelleme: 12:05
Abone Ol

Adıyaman'ın Gölbaşı İlçe Belediyesi tarafından, makam aracının haczedilmesiyle ilgili açıklama yapıldı.

Kamuoyuna yansıyan 'Belediye Makam Aracına Haciz' konulu olayla ilgili açıklama gereği duyduğunun altını çizen belediye yetkilileri, "İlçemiz Asfalt Mahallesi 13 Ada 455 Parsele kain taşınmaz yararına 1993 yılından beri kamulaştırmasız el atıldığından bahisle dava açılmış işbu yargılama kurum aleyhine sonuçlanmıştır. Anılan kararın kesinleşmesine müteakip kurum aleyhine icra takibi yapılmış, kesinleşen icra takibi delaleti ve alacaklı/vekilinin talebi üzerine de icra işlemlerine başlanarak makam aracı haczedilmiştir.

Geçmiş dönemden kaynaklı günümüze ulaşan bu borç miktarını belediyemiz ödeyebilecek güçtedir. Hatta haciz olayından bir ay önce bile belediyemiz öz kaynaklarıyla 6.000.000 TL (6 Milyon TL) bedelle 2 adet iş makinesi alımı yapmıştır. Göreve geldiğimiz günden bu yana hem geçmiş dönem borçlarını (Personel alacakları, 3. Şahıs Ödemeleri) ödedik hem öz kaynaklarımızla Gölbaşı halkımıza hizmet ettik. Söz konusu haciz işlemiyle ilgili karşı tarafın avukatı, bizimle hiçbir görüşme yapmadan sabah erken saatlerinde kolluk kuvvetleri, çekici ve icra memurlarıyla 800 Bin TL alacak için direk belediyemize haciz işlemine gelmiştir.

Seçim öncesi bu olayın art niyetli bir şekilde yapıldığını düşünüyoruz. 6 Şubat depreminde en çok yara alan ilçelerden biri olduğumuzu tüm Türkiye biliyor. Deprem sonrası prefabrikte halkına hizmet etmeye gayret gösteren bir belediyeye aynı zamanda hemşerimiz olan bir avukatın bu şekilde gelip algı oluşturması bizleri derinden üzmüştür" şeklinde ifadelere yer verildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Adıyaman, Gölbaşı, Belediye, Hukuk, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Adıyaman Gölbaşı Belediyesi'nden Makam Aracı Haczi Açıklaması - Son Dakika


23:18
Antalya'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi Antalya'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
23:01
İsveç'in NATO'ya katılımına TBMM'den onay çıktı İsveç'in NATO'ya katılımına TBMM'den onay çıktı
22:39
Umut Nayir'in Pendikspor'da yaptıklarını gören Fenerbahçeliler ''Keşke gitmeseydi'' diyor Umut Nayir'in Pendikspor'da yaptıklarını gören Fenerbahçeliler ''Keşke gitmeseydi'' diyor
22:16
Tek kelimelik not düştü! Murat Sancak'tan Beşiktaş maçı oynanırken olay paylaşım Tek kelimelik not düştü! Murat Sancak'tan Beşiktaş maçı oynanırken olay paylaşım
21:54
Beşiktaş ile Adana Demirspor golsüz berabere kaldı Beşiktaş ile Adana Demirspor golsüz berabere kaldı
21:48
Emeklilere ek zamdan kaynaklı fark ne zaman hesaplara yatacak? Bakan Işıkhan'dan merak edilen soruya yanıt Emeklilere ek zamdan kaynaklı fark ne zaman hesaplara yatacak? Bakan Işıkhan'dan merak edilen soruya yanıt
21:22
Bakan Işıkhan: SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışını yüzde 49,25'e yükseltiyoruz Bakan Işıkhan: SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışını yüzde 49,25'e yükseltiyoruz
21:18
Selahattin Demirtaş annesinin rahatsızlığı nedeniyle Diyarbakır'a götürüldü Selahattin Demirtaş annesinin rahatsızlığı nedeniyle Diyarbakır'a götürüldü

Son Dakika
23:18 Antalya'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
23:01 İsveç'in NATO'ya katılımına TBMM'den onay çıktı
22:39 Umut Nayir'in Pendikspor'da yaptıklarını gören Fenerbahçeliler ''Keşke gitmeseydi'' diyor
22:16 Tek kelimelik not düştü! Murat Sancak'tan Beşiktaş maçı oynanırken olay paylaşım
21:54 Beşiktaş ile Adana Demirspor golsüz berabere kaldı
21:48 Emeklilere ek zamdan kaynaklı fark ne zaman hesaplara yatacak? Bakan Işıkhan'dan merak edilen soruya yanıt
21:22 Bakan Işıkhan: SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışını yüzde 49,25'e yükseltiyoruz
21:18 Selahattin Demirtaş annesinin rahatsızlığı nedeniyle Diyarbakır'a götürüldü
21:12 Galibiyeti unutan Volkan'a "Ayrılacak mısın?" diye soruldu! 1 saniye bile düşünmeden cevap verdi
20:07 İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yarın Türkiye'ye geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2024 23:36:40. #1.12#
SON DAKİKA: Adıyaman Gölbaşı Belediyesi'nden Makam Aracı Haczi Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement