Adıyaman Gölbaşı Belediyesi\'nden Makam Aracı Haczi Açıklaması

Adıyaman'ın Gölbaşı İlçe Belediyesi tarafından, makam aracının haczedilmesiyle ilgili açıklama yapıldı.

Kamuoyuna yansıyan 'Belediye Makam Aracına Haciz' konulu olayla ilgili açıklama gereği duyduğunun altını çizen belediye yetkilileri, "İlçemiz Asfalt Mahallesi 13 Ada 455 Parsele kain taşınmaz yararına 1993 yılından beri kamulaştırmasız el atıldığından bahisle dava açılmış işbu yargılama kurum aleyhine sonuçlanmıştır. Anılan kararın kesinleşmesine müteakip kurum aleyhine icra takibi yapılmış, kesinleşen icra takibi delaleti ve alacaklı/vekilinin talebi üzerine de icra işlemlerine başlanarak makam aracı haczedilmiştir.

Geçmiş dönemden kaynaklı günümüze ulaşan bu borç miktarını belediyemiz ödeyebilecek güçtedir. Hatta haciz olayından bir ay önce bile belediyemiz öz kaynaklarıyla 6.000.000 TL (6 Milyon TL) bedelle 2 adet iş makinesi alımı yapmıştır. Göreve geldiğimiz günden bu yana hem geçmiş dönem borçlarını (Personel alacakları, 3. Şahıs Ödemeleri) ödedik hem öz kaynaklarımızla Gölbaşı halkımıza hizmet ettik. Söz konusu haciz işlemiyle ilgili karşı tarafın avukatı, bizimle hiçbir görüşme yapmadan sabah erken saatlerinde kolluk kuvvetleri, çekici ve icra memurlarıyla 800 Bin TL alacak için direk belediyemize haciz işlemine gelmiştir.

Seçim öncesi bu olayın art niyetli bir şekilde yapıldığını düşünüyoruz. 6 Şubat depreminde en çok yara alan ilçelerden biri olduğumuzu tüm Türkiye biliyor. Deprem sonrası prefabrikte halkına hizmet etmeye gayret gösteren bir belediyeye aynı zamanda hemşerimiz olan bir avukatın bu şekilde gelip algı oluşturması bizleri derinden üzmüştür" şeklinde ifadelere yer verildi. - ADIYAMAN