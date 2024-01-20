Adıyaman Gölbaşı İlçe Sağlık Müdürlüğü Kanser Taramalarına Devam Ediyor

Adıyaman Gölbaşı İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri kanser tarama çalışmalarına devam ediyor.

"Erken Teşhis Hayat Kurtarır" mottosuyla kanseri erken teşhis etme adına Gölbaşı İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. İlçe Sağlık Müdürü Fatma Uzan, çalışmalar ile ilgili yaptığı açıklamada, "Sağlık Bakanlığı Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezlerinde 20 dakika ayrılarak yaptırılan ücretsiz taramalar, her 4 kadından 1'inde görülen meme kanserinin çok erken dönemde teşhis edilip tedavi edilmesine imkan sağlıyor. KETEM hizmeti 'Erken teşhis hayat kurtarır' prensibiyle yola çıkarak meme kanseri ile ilgili tarama ve eğitim programları yürütmektedir. Ayrıca meme kanseri taramalarının yanında 30-65 yaş aralığındaki kadınlarımızda HPV dediğimiz rahim ağzı kanseri taraması da yapılmaktadır. KETEM'ler de yapılan taramalar ücretsiz ve tüm vatandaşlarımıza açıktır. Kısa süre içerisinde ilçemize bağlı 14 köyde, 426 kişinin taraması yapıldı. Uygulamaların ivedilikle devamı ve önemi adına, köylerden vatandaşlara ücretsiz olarak ulaşım imkanı sağlanmakta olup taramaları yapıldıktan sonra tekrar evlerine bırakılmaktadır. Bakanlığımıza bağlı yürütülen bu hizmetler hız kesmeden devam etmekle birlikte süreç ciddiyetle takip edilip, tarama sonucu kanser tespit edilen vatandaşların bilgilendirilmesi ve desteklenmesi sürecine yönelik gerekli hassasiyet gösterilmektedir. Kanser maalesef hem kişinin kendisini hem de sevdiklerini derinden etkileyen elim bir hastalık. Kişiler hem kendileri hem de sevdikleri için KETEM'e gelerek bu taramaları yaptırmalı. KETEM hizmetini çok çok önemsiyoruz. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır" diye konuştu. - ADIYAMAN