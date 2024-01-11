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Adıyaman Gölbaşı'ndaki Esnaflar Polis Ekipleri Tarafından Uyarıldı - Son Dakika
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Adıyaman Gölbaşı'ndaki Esnaflar Polis Ekipleri Tarafından Uyarıldı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesindeki esnaflar, meydana gelebilecek olaylara karşı polis ekipleri tarafından uyarıldı. Gölbaşı Kaymakamı Tarık Buğra Seyhan'ın talimatlarıyla ilçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, esnafları ziyaret ederek 112 Acil Çağrı Merkezi numarası, güvenli internet kullanımı, dolandırıcılık gibi konularda bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri gerçekleştirdi.

Adıyaman Gölbaşı\'ndaki Esnaflar Polis Ekipleri Tarafından Uyarıldı
11.01.2024 - 16:38,  Güncelleme: 16:43
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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesindeki esnaflar meydana gelebilecek olaylara karşı polis ekiplerince uyarıldı.

Gölbaşı Kaymakamı Tarık Buğra Seyhan'ın talimatlarıyla Gölbaşı ilçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekiplerince ilçede faaliyet gösteren esnaflar tek tek ziyaret edildi.

Polis ekipleri ziyaret ettikleri esnaflara 112 Acil Çağrı Merkezi numarası ve önemi, güvenli internet kullanımı, sanal dolandırıcılık, işyerinden hırsızlık, yankesicilik, internet yoluyla veya iletişim yoluyla dolandırıcılık, kepenk kullanımı, güvenlik kamerasının önemi gibi konularda bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri yapılarak broşür dağıtıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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