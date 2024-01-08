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Adıyaman'ın Samsat ilçesinde 'Gençlerle baş başa' projesi başlatıldı - Son Dakika
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Adıyaman'ın Samsat ilçesinde 'Gençlerle baş başa' projesi başlatıldı

Samsat Kaymakamlığı öncülüğünde, Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü işbirliğinde 'Gençlerle baş başa' projesi başlatıldı. Proje kapsamında Samsat ilçesindeki lise öğrencileriyle bir araya gelinerek, gençlerin beklentileri ve Samsat'ta yapılması gereken çalışmalar hakkında fikir alışverişi yapılmaktadır.

Adıyaman\'ın Samsat ilçesinde \'Gençlerle baş başa\' projesi başlatıldı
08.01.2024 - 12:49,
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Adıyaman'ın Samsat ilçesinde "Gençlerle baş başa" isimli proje başlatıldı.

Samsat Kaymakamlığı öncülüğünde, Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü işbirliğinde "Gençlerle baş başa" projesi başlatıldı.

Samsat ilçesinde lise eğitimine devam eden öğrenciler ile bir araya gelinerek eğitim başta olmak üzere, gençlerin gözünden Samsat'ta yapılması gereken çalışmalar ve gençlerin beklentileri ile Türkiye Yüzyılında geleceği inşa ederken gençlerin sürece dahil edilmesi planlanıyor.

Hayata geçirilen çalışma kapsamında Samsat Kaymakamı Süleyman Bakan, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünde Safvan Bin Muattal Anadolu İmam Hatip Lisesi 12. sınıf öğrencileri ile bir araya geldi. Programa ayrıca İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Ahmet Karaçalı, İlçe Özel İdare Müdürü Haşim Uçar, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Fahrettin Çelik ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mustafa Tepe eşlik etti.

Birincisinin gerçekleştirildiği etkinlikte 'Samsat ve Eğitim' ana başlığı altında, Samsat'taki eğitim durumu hakkında gençlerin düşünce ve beklentileri, eğitim kalitesinin arttırılması için neler yapılabileceği ve gençlerin Samsat'a dair hayal ve hedefleri gibi birçok konuda fikir alış verişinde bulunuldu.

Gençlerle bir araya gelmenin ve onların dinamikliği, enerji ve fikirlerinden istifade etmenin çok kıymetli olduğunu ifade eden Kaymakam Süleyman Bakan, "Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında Türkiye Yüzyılı'nı hep beraber inşa ederken gençlerimizin heyecanına ortak olmak, onlardan aldığımız güçle çalışmalarımızı planlamak ve ilçemizi eğitim başta olmak üzere her alanda daha ileriye taşıyabilmek için bir araya gelmek ve fikirlerini dinlemek için böyle bir çalışma başlattık. Öğrencilerimizle yapılan ilk buluşmanın hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Adıyaman'ın Samsat ilçesinde 'Gençlerle baş başa' projesi başlatıldı - Son Dakika


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