Adıyaman\'ın Samsat Kaymakamlığı, gençlerle buluşuyor

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Adıyaman'ın Samsat Kaymakamlığı öncülüğünde, Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen "Gençlerle baş başa" projesi kapsamında Kaymakam Süleyman Bakan Samsatlı gençlerle buluşuyor.

Samsat ilçesinde lise eğitimine devam eden öğrencileri Kaymakamlık makamında kabul eden Kaymakam Bakan, gençler ile Samsat ve eğitim konusunda sohbet etti. Samsat Çok Programlı Anadolu Lisesi Okul Müdürü, bazı öğretmenler ve 12. sınıf öğrencileri ile gerçekleştirilen buluşmaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Akın, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Bedir Tekdal ve Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Fahrettin Çelik eşlik etti.

Sınavlara hazırlanan bütün 12. sınıf öğrencileri ile çeşitli mekanlarda bir araya gelen Kaymakam Bakan, gençlerin öz güven kazanmaları, sınava daha iyi motive olmaları, hedef belirleme ve hedefe odaklanma bakımında yarar sağlayacağı bu tür buluşmalarda, aynı zamanda onların dinamikliği, enerji ve fikirlerinden istifade etmeye çalıştıklarını ifade etti.

Kaymakam Bakan, "Yeni yüzyılımızın ilk kuşakları ile buluşarak, Cumhuriyetimizi emanet edeceğimiz, ülkemizin umudu olan gençlerle buluşmanın heyecanını yaşıyoruz. Onlarla bugünü ve yarınları konuşuyoruz. Köklü Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılını gençlerimizle birlikte planlayacak ve onlarla birlikte inşa edeceğiz. Onların fikirleri, düşünceleri ve beklentilerini önemsiyor ve ona göre projeler geliştiriyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN