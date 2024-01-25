Adıyaman Kültür Merkezi Projesi 2024 Yatırım Programı\'na dahil edildi

Adıyaman Belediyesi tarafından temeli atılan Kültür Merkezi Projesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Talimatıyla 2024 Yatırım Programı'na dahil edildi.

Adıyaman Belediyesi tarafından şehrin kültürel ihtiyaçlarına cevap vermek amacıyla temeli atılan Adıyaman Kültür Merkezi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda, proje Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan 2024 Yatırım Programı'na dahil edildi.

395 Milyon TL bütçe ayrılan Kültür Merkezi Projesi, Eğriçayı Parkı girişindeki bağımsız alanda gerçekleştirilecek ve yapımının 2024-2026 yatırım yılları arasında tamamlanması planlanıyor.

Kültür Merkezi projesi, 10 bin metrekare kapalı alana sahip olacak şekilde revize edilecek ve kısa süre içinde uygulama işi için ihale süreci başlatılacak. Kültür Merkezi, içerisinde kitap kafe, tiyatro salonu, sinema salonu, konferans salonu, sergi salonu ve atölye salonları gibi alanları barındıracak.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Adıyaman'ımızın büyük ihtiyaçlarından olan Kültür Merkezi Projesi için gerekli görüşmelerin sağlanmasının ardından Adıyaman Belediyesi olarak Eğriçayı Parkı girişine temelini atmıştık. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Kültür Merkezimizin bir an önce yapılması adına Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan 2024 Yatırım Programı'na dahil edildi. Bu program kapsamında 395 Milyon TL bütçe belirlendi ve 2024-2026 yatırım yılları içerisinde tamamlanması planlanıyor. Adıyaman'ımıza şimdiden hayırlı olmasını dilerim" diye konuştu. - ADIYAMAN