Adıyaman, Okul Sporları Güreş Türkiye Şampiyonası'nda birinci oldu - Son Dakika
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Adıyaman, Okul Sporları Güreş Türkiye Şampiyonası'nda birinci oldu

Adıyaman, Okul Sporları Güreş Türkiye Şampiyonası\'nda birinci oldu

Edirne'de düzenlenen 2023-2024 Eğitim Öğretim yılı Okul Sporları Güreş Türkiye Şampiyonası'nda, küçük erkekler grekoromen kategorisinde Adıyaman birinci oldu. Berat Alkan, 68 kiloda sırtı yere gelmeden Türkiye Şampiyonu oldu. Şampiyonaya 69 ilden 513 sporcu katıldı ve Adıyaman'dan 7 sporcu mücadele etti. Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, başarılarıyla gururlandıklarını belirterek sporcuyu ve antrenörleri tebrik etti.

03.05.2024 12:52
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Edirne'de, 26-30 Nisan tarihleri arasında düzenlenen 2023-2024 Eğitim Öğretim yılı Okul Sporları Güreş Türkiye Şampiyonası'nda, küçük erkekler grekoromen kategorisinde Adıyaman birinci oldu.

Müsabakalarda 68 kiloyla mücadele eden Berat Alkan, sırtı yere gelmeden Türkiye Şampiyonu oldu. Şampiyonaya toplamda 69 ilden 513 sporcunun katıldığını belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, şampiyonada Adıyaman'dan 7 sporcunun mücadele ettiğini vurguladı.

Müdür Keleş, "Rakipleri karşısında sırtı yere gelmeyen Berat Alkan, bu kategoride Türkiye şampiyonluğunu elde etti. Güreşte elde ettiğimiz tüm başarılarla gururlanıyoruz. Bu büyük şampiyonada bizleri gururlandıran sporcumuzu ve antrenörlerimizi tebrik ediyorum" dedi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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