Adıyaman Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Ek Binası Açıldı

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Adıyaman Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Ek Binasının açılış töreni il protokol mensuplarının katılımıyla gerçekleştirildi.

Törene Adıyaman Valisi Osman Varol, Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hikmet Uz, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Cengiz Yorulmaz, Adıyaman Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Mahmut Koparal, Fakülte Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Savaş Sağmak, Üniversitemiz akademik ve idari çalışanları ile basın mensupları katıldı.

Programın açılış konuşmasını Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Savaş Sağmak yaptı.

Dekan Yardımcısı Sağmak, "Bilindiği üzere 6 Şubat depremlerinde ağır hasar Diş Hekimliği Fakültemizin hizmet binasının yıkımı gerçekleştirildi. Dolayısıyla halkımıza hizmet verme noktasında sıkıntılar yaşadık. Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Keleş hocamızın gelişiyle birlikte hızla çalışmalara başladık. İlk etapta Üniversitemiz Merkez Kampüsündeki Semt Polikliniğinde 32 ünitle hizmet vermeye başladık. Bir yandan halkımıza sağlık hizmetleri sunduk bir yandan da yeni yapımızın çalışmaları devam etti. Ekim ayı itibariyle 32 ünitte sağlık hizmeti veren Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi, 8 klinikteki 84 ünitte hizmet vermeye devam ediyor. Günlük 400 hastaya sağlık hizmeti vereceğiz. Bu sayede hastalarımız çevre illere gitmek zorunda kalmayacak. 3.basamak sağlık hizmeti sunan hastanemiz sayesinde ileri derecede tetkik, teşhis ve tedavi işlemlerini yapabilmekteyiz. Bu yapının inşasında büyük emekleri olan Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Keleş hocamıza ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Açılış töreninde konuşan Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş, gerek halka sağlık hizmetleri götürme noktasında gerekse de Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerinin eğitimlerinin aksamaması amacıyla önemli bir açılışa ev sahipliği yaptıklarını belirtti.

Rektör Keleş, "6 Şubat depremleri sonrası diş hekimliği fakültemiz 17 öğrencisini, 2 personelini ve 1 araştırma görevlisini kaybetti. Kaybettiğimiz canlarımız için Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyorum. Yitirdiğimiz canların yanı sıra şehre 103 ünitle diş sağlığı alanında hizmet veren diş hekimliği fakültemiz de ne yazık ki yıkıldı. Deprem yaşamış bir şehirde sağlık hizmetlerinin devam etmesi düşüncesi ve diş sağlığı alanında il dışına sevklerin önüne geçmek amacıyla daha önce semt polikliniği olarak hizmet veren binamızı göreve başladığımızdan bir ay sonra 32 ünitle hizmet verecek şekilde faaliyete geçirdik. 20 gündür de toplam 84 ünitle hizmet veren geçici Diş Hekimliği Fakültesini hizmete sunduk. Tabi bu şehre verilecek sağlık hizmetlerinin yanı sıra öğrencilerimizin eğitimi de bizler için çok önemliydi. Bu kapsamda Fantom ve Preklinik laboratuvarlarımızı da hizmete açtık. Bu anlamda şehrin diş sağlığı anlamında dışa bağımlılığını bitirmiş olduk. Bugün önemli bir açılışa ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz" şeklinde konuştu.

Adıyaman Valisi Osman Varol, Adıyaman Üniversitesinin 6 Şubat'ta yaşanan afetin yaralarını sarmaya devam ettiğini belirterek, "Üniversitemizde yine güzel bir vesileyle bir araya geldik. Büyük bir afet yaşadık. Üzerinden uzun bir zaman geçti. Bu afetin yaralarını sarmak için uğraşıyoruz. Bu felakette hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabırlar diliyorum. Tüm kurumlarımız şehrimiz için önemli ve hepsi toparlanmaya çalışıyor. Diş Hekimliği Fakültemiz de şehir için çok önemliydi. Hizmet binasının yıkılması sağlık alanında ve eğitim konusunda aksaklıklara sebebiyet verdi. Ancak, bugün açılışını yaptığımız tesisimiz acil sorunumuzu çözecektir. Şu an geçici olan ancak kalıcı bir binanın sunabileceği tüm imkanları sunacak kapasiteye sahip olan binamızın açılışını gerçekleştiriyoruz. Hem vatandaşımızın sağlık hizmeti alacağı hem de öğrencilerimizin eğitimlerine aralıksız bir şekilde devam etmelerini sağlayacak bir yatırım. Gelecek güzel günlere hep birlikte hazırlanmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Konuşmalarının ardından il protokol mensupları tarafından Adıyaman Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Ek Binasının açılış kurdelesi kesildi.

Kurdele kesiminin akabinde protokol mensupları açılışı yapılan hizmet binasında incelemelerde bulundu. - ADIYAMAN