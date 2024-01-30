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Adıyaman Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencisi Mazlum Demir Türkiye Yürüyüş Şampiyonası'nda Şampiyon Oldu - Son Dakika
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Adıyaman Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencisi Mazlum Demir Türkiye Yürüyüş Şampiyonası'nda Şampiyon Oldu

Adıyaman Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi bölümü öğrencisi Mazlum Demir, Antalya'da gerçekleştirilen Türkiye Yürüyüş Şampiyonası'nda 20 Kilometre Büyük Erkekler kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu. Şampiyonada uluslararası nitelikte birçok sporcu yer aldı ve büyük çekişmeye sahne oldu. Mazlum Demir, 1.23.03'lük derecesiyle rakiplerini geride bırakarak önemli bir başarı elde etti.

Adıyaman Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencisi Mazlum Demir Türkiye Yürüyüş Şampiyonası\'nda Şampiyon Oldu
30.01.2024 - 10:33,  Güncelleme: 10:38
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Adıyaman Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi bölümü öğrencisi Mazlum Demir, Antalya'da gerçekleştirilen Türkiye Yürüyüş Şampiyonası 20 Kilometre Büyük Erkekler kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu.

Şampiyonaya uluslararası nitelikteki birçok önemli sporcu katıldı. Türkiye, Çekya, İrlanda, Macaristan, Kazakistan, Ukrayna, Romanya ve Slovakya'dan 90 sporcunun yer aldığı yarışlar büyük çekişmeye sahne oldu. Uzun maratonun ardından 1.23.03'lük derecesiyle rakiplerini geride bırakan Mazlum Demir, önemli bir başarının altına imza attı. Elde ettiği başarı için Mazlum Demir'i tebrik eden Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kelleş, Demir'e sonraki yarışlar için başarılar diledi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Adıyaman Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencisi Mazlum Demir Türkiye Yürüyüş Şampiyonası'nda Şampiyon Oldu - Son Dakika
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