Adıyaman Valisi Osman Varol, öğrencilerle iftar sofrasında buluştu

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Adıyaman Valisi Osman Varol, yurtta kalan öğrencilerle bir araya gelerek iftar sofrasında buluştu.

Adıyaman Altınşehir Veysel Karani Erkek Öğrenci yurdunda kalan öğrencilerle yan yana gelen Vali Osman Varol'a, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kelleş ve Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş eşlik etti. Öğrencilerle sohbet eden ve onların sorun ile sıkıntılarını dinleyen Vali Varol, daha sonra öğrencilerle birlikte iftar yaparak oruçlarını açtı.

Vali Varol, "Rahmet, bereket, kardeşlik ve sevgi bağlarının güçlendiği, ruhlarımızın güzel öğütlere ve uyarıcı telkinlere açık olduğu Ramazan ayının öğrencilerimize huzur getirmesi temennisiyle büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa edecek geleceğimizin mimari sevgili gençlerimize başarılarla dolu bir eğitim hayatı diliyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN