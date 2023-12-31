Adıyaman Valisi Osman Varol, deprem bölgesindeki görev yapan polis ve sağlık çalışanlarını ziyaret etti

Deprem bölgesi Adıyaman'da Vali Osman Varol, yılbaşı gecesi görev yapan polis, itfaiye, jandarma ve sağlık çalışanlarını ziyaret ederek, yeni yıllarını kutladı.

Adıyaman Valisi Osman Varol, yeni yıl gecesi nöbette bulunan polis, itfaiye, jandarma, hastane, AFAD ve 112 Acil Sağlık Merkezi çalışanlarını ziyaret etti. Vali Varol'a İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hikmet Uz ile Emniyet Müdürü Cihat Dağdeviren eşlik etti. İlk olarak Adıyaman İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret eden Vali Varol ve beraberindekiler, itfaiye erleriyle yaptıkları sohbet sonrası Adıyaman- Gölbaşı Karayolu Çakal Köprüsü yakınlarında bulunan polis uygulama noktasındaki polisleri ziyaret etti. Burada polislere çorba ikramında bulunan Vali Varol, daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezine geçti. Acil Çağrı Merkezinde bulunan görevlilere de kolaylıklar dileyen ve yeni yıllarını kutlayan Vali Varol, "Vatandaşlarımızın bayram seyran, yılbaşı gibi her türlü durumunda rahat ve huzurlu bir şekilde hayatlarını sağlamak için mesai yapıyorlar. Ben kendilerine başarılar diliyorum, güç kuvvet diliyorum. Allah kolaylık versin. Diğer taraftan da yeni bir yılı karşılıyoruz. 2023 ilimiz ve bölgemiz için gerçekten bu asrın felaketi dediğimiz bu büyük afetten dolayı sıkıntılı bir yıl oldu. Bu vesileyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yeni yıla umutlu, ümitli bir şekilde giriyoruz. İnşallah depremin yaralarını sarıp şehrimizi ayağa kaldırmak, vatandaşlarımızı eski yaşam standartlarına döndürmek için gayretli çalışmalarımıza yeni yılda da devam edeceğiz. Yeni yılda iyi şeylerle, iyi haberlerle vatandaşlarımızın karşısına çıkacağız" diye konuştu. - ADIYAMAN