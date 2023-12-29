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Adıyaman Valisi Osman Varol, Mobilyacılar ve Marangozlar Sitesi esnafını ziyaret etti - Son Dakika
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Adıyaman Valisi Osman Varol, Mobilyacılar ve Marangozlar Sitesi esnafını ziyaret etti

Adıyaman Valisi Osman Varol, İl Emniyet Müdürü Cihat Dağdeviren ile birlikte Mobilyacılar ve Marangozlar Sitesi esnafını ziyaret ederek esnafların ihtiyaç, talep ve beklentilerini dinledi. Vali Varol, esnafı ziyaret ederek ihtiyaç, talep ve sorunları ilk ağızdan dinlemeye özen gösterdiklerini belirtti. Ziyaret sırasında deprem afeti sonrası esnafın ve sitenin mevcut durumu ile ihtiyaç ve talepleri de not alan Vali Varol, esnaf kardeşlerine teşekkür ederek hayırlı ve bereketli kazançlar diledi.

Adıyaman Valisi Osman Varol, Mobilyacılar ve Marangozlar Sitesi esnafını ziyaret etti
29.12.2023 - 17:02,
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Adıyaman Valisi Osman Varol, İl Emniyet Müdürü Cihat Dağdeviren ile birlikte Mobilyacılar ve Marangozlar Sitesi esnafını ziyaret ederek esnafların ihtiyaç, talep ve beklentilerini dinledi.

İhtiyaç ve talepleri not alan Adıyaman Valisi Osman Varol, her fırsatta esnafı ziyaret ederek ihtiyaç, talep ve sorunları ilk ağızdan dinlemeye özen gösterdiklerini dile getirdi.

Bugün de kent ekonomisine alın teriyle katkı sunarak ekonomik canlılığın kaynağını oluşturduğunu söyleyen Vali Varol, "İlimiz Mobilyacılar ve Marangozlar Sitesi esnafını ziyaret ederek, yaşadığımız deprem afeti sonrası esnafın ve sitenin mevcut durumu ile ihtiyaç ve talepleri dinledik. Elinin emeği, alnının teriyle küçücük sermayesini beyniyle yoğurup, kentimiz ekonomisine önemli katkılar sunan ve istihdam oluşturan esnaf kardeşlerimize sıcak karşılamaları ve misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ediyor, hayırlı ve bereketli kazançlar diliyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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