Turistler bu bölgeye akın ediyor: Ayakları yerden kesiliyor - Son Dakika
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Turistler bu bölgeye akın ediyor: Ayakları yerden kesiliyor

06.08.2022 11:43
Turistler bu bölgeye akın ediyor: Ayakları yerden kesiliyor

Adrenalin tutkunlarının gözde adresi haline gelen Sakarya Kırantepe yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisini görüyor.

Adrenalin tutkunlarının gözde adresi haline gelen Sakarya Kırantepe yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisini görüyor. Yamaç paraşütünün dışarıdan gözüktüğü gibi tehlikeli bir spor dalı olmadığına değinen Kubilay Ertürk, "Dünyanın her yerinden yolcu uçurduk burada. Burası turistlerin uğrak noktası oldu öyle söyleyebilirim" dedi.

İstanbul, Ankara, Bursa gibi birçok şehre olan yakınlığı, ulaşım kolaylığı, iniş için alternatif birçok bölgesi ve şehre yakınlığı sebebiyle Serdivan Kırantepe, Yamaç Paraşütü'nün merkezi haline geldi. Yamaç paraşütü açısından en elverişli mekanlar arasında yer alan bölge, yerli ve yabancı ziyaretçilerini ağırlıyor. Son zamanlarda özellikle dünyanın birçok farklı bölgesinden yabancı turistlerin akın ettiği Kırantepe, adrenalin tutkunlarının cazibe merkezi haline gelmiş durumda. Sakarya Hava Sporları Kulübü'ne bağlı çalışan ve uzun yıllardır yamaç paraşütü yapan eğitmen Kubilay Ertürk, yamaç paraşütü deneyimi yaşamak isteyen herkesi Kırantepe'ye davet etti.

"Ulaşım kolaylığı"

Yamaç paraşütü açısından Sakarya'nın önemli bir bölge olduğunu söyleyen Ertürk, "Burası Türkiye'nin en güzel take offlarından bir tanesi. Alanımız çok büyük; karşıdan bir rüzgar esmesi, belli bir eğim olması gerekiyor ve aşağıda iniş alanı olması gerekiyor. Bir tane değil birkaç tane alternatif iniş alanı olması gerekiyor ki, öğrencilerde uçtuğu için o alanı kaçırınca başka bir alana inebilsinler diye. Yükselip tekrar bu alana da inebiliyoruz. Aşağıdaki iniş alanlarından 10 dakikaya tekrar buraya gelebiliyoruz, şehre çok yakın o yüzden burası Türkiye'nin en güzel take offlarından bir tanesi" dedi.

"Dünyanın her yerinden yolcu uçurduk"

Turistlerin uğrak noktası haline geldiğini belirten Kubilay Ertürk, "Biz burada tandem pilotluk yapıyoruz, uçmak isteyen kişileri hiçbir deneyimi olmamasına rağmen 1-2 dakikalık brifing ve sonrasında önümüze ayrı koltuğa bağlayarak uçurabiliyoruz. Dünyanın her yerinden yolcu uçurduk burada. Birçok ülkeden yolcu uçurduk, burası çok revaçta bir bölge. İstanbul'a yakınlığı da çok önemli burada. Yani burası turistlerin uğrak noktası oldu öyle söyleyebilirim" diye konuştu.

"Dışarıdan gözüktüğü gibi tehlikeli bir spor değil"

Gerekli kriterlerin sağlanması durumunda yamaç paraşütünün, bir halı saha maçı kadar risksiz olduğuna değinen Ertürk, "Yamaç paraşütü sporu dışarıdan gözüktüğü gibi çok tehlikeli bir spor değil. Ters rüzgar denilir aslında ters rüzgar yoktur, türbülanslı hava vardır. İstatistiklere inanıyorsanız bir halı saha maçından risksiz bir spordur bu. Ama limitler dahilinde yapıldığı zaman. Bizim belli limitlerimiz var; rüzgar belli bir limitin üzerindeyse uçmuyoruz, hava türbülanslı ise ve tehlikeli bulutlar oluştuysa uçmuyoruz. Bunların hepsi uçuş için elverişli olduğu zaman inanın herhangi bir halı saha maçından risksiz bir spor bu" şeklinde konuştu.

"Paraşütler her 2 senede bir muayeneye gidiyor"

Paraşütlerin, aynı araçlar gibi her iki senede bir muayeneden geçtiğine de değinen Kubilay Ertürk, "Paraşütler, araçlar gibi her 2 senede bir muayeneye gidiyor. Geçirgenliğinden, ip ve karabinasının sağlamlığından test edilip uçulabilir raporu alınarak öyle uçuluyor. İnsanlar genelde hep iplere takılır ama o 1 tane ipin 150 kilogram çekeri var ve 300 tane ip var. Kumaşı özel ve her iki senede bir muayeneye gidiyor. Yükseklik korkusu olanlar da bunu yapabiliyor. Ben ikinci kattan bakamayan arkadaşım dahi olmak üzere binden fazla yükseklik korkusu olan insan uçurdum. Denemek isteyenler bizimle iletişime geçip bu keyfi yaşayabilirler. Bunu kelimelerle anlatmak imkansız, bizim sloganımız; anlatılmaz, yaşamanız lazım. Herkesi Serdivan Paraşüt Tepe diğer adıyla Kırantepe'ye bekliyoruz" ifadelerini kullandı. - SAKARYA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Turistler bu bölgeye akın ediyor: Ayakları yerden kesiliyor - Son Dakika

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