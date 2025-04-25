ADÜ Öğrencileri Proje Desteği Aldı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Yenipazar Meslek Yüksekokulu (MYO) öğrencileri tarafından hazırlanan iki projeye Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu tarafından '2209-A-Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri' kapsamında destek almaya hak kazandı.

Yenipazar MYO Maliye programı öğrencisi Yasemin Özenç, Prof. Dr. Uluç Çağatay'ın danışmanlığında 'Coğrafi Bilgi Sistemi Tabanlı Olarak Bir Kent Rehberi Oluşturulması: Aydın İli Yenipazar İlçesi' adlı proje ile ve Maliye programı öğrencisi Hatice Büşra Sepet ise Dr. Öğr. Üyesi Fahriye Gözgü'nün danışmanlığında 'Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Bağlamında Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Kadın Girişimcilik Niyeti ve Algısı: Yenipazar MYO Örneği' adlı proje ile destek almaya hak kazandı. - AYDIN