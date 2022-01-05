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ADÜ Rektörü Aldemir; "Başarı yolunda hayallerinizin peşinden koşun" - Son Dakika

ADÜ Rektörü Aldemir; "Başarı yolunda hayallerinizin peşinden koşun"

05.01.2022 12:09
ADÜ Rektörü Aldemir; "Başarı yolunda hayallerinizin peşinden koşun"

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Rektör-Öğrenci buluşmaları kapsamında Nazilli İktisadi İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) öğrencileri ile İsabeyli Kampüsü'nde bir araya gelerek, "Başarı yolunda hayallerinizin peşinden koşun" dedi.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Rektör-Öğrenci buluşmaları kapsamında Nazilli İktisadi İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) öğrencileri ile İsabeyli Kampüsü'nde bir araya gelerek, "Başarı yolunda hayallerinizin peşinden koşun" dedi.

Öğrencilere her şartta hayallerinin peşinden gitmesini söyleyerek konuşmasına başlayan ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, "Başarı yolunda hayallerinizin peşinden koşun. Bir gün mutlaka başarılı olacaksınız. Başarılı olmadığınız durumlar olacaktır; bunlar da tecrübedir. Kişiliğinizin oluşmasında başarılarınız, başaramadıklarınız ve tecrübeleriniz olacak. Ama unutmayın kader gayrete aşıktır. Siz çabalayın mutlaka bir gün meyvesini toplayacaksınız" dedi.

Öğrencilerin her zaman yanında ve destekçisi olduğunu vurgulayan Aldemir, öğrencilerin her birini kendi evladı olarak gördüğünü ihtiyaç duydukları her an kendisine ulaşabileceklerini söyledi. Nazilli İİBF Rektör-Öğrenci Buluşması Programı, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'in öğrencilerin sorularını yanıtlamasının ardından sona erdi. Toplantıya, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'in yanı sıra Nazilli İİBF Dekanı Prof. Dr. Yusuf Kaderli, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. - AYDIN

ADÜ Rektörü Aldemir; Başarı yolunda hayallerinizin peşinden koşun
ADÜ Rektörü Aldemir; Başarı yolunda hayallerinizin peşinden koşun

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Nazilli, Selçuk, Rektör, Aydın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel ADÜ Rektörü Aldemir; 'Başarı yolunda hayallerinizin peşinden koşun' - Son Dakika


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SON DAKİKA: ADÜ Rektörü Aldemir; "Başarı yolunda hayallerinizin peşinden koşun" - Son Dakika
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