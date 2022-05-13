ADÜ Rektörü Aldemir, Dünya Veteriner Hekimler Günü programına katıldı - Son Dakika
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ADÜ Rektörü Aldemir, Dünya Veteriner Hekimler Günü programına katıldı

13.05.2022 12:27
ADÜ Rektörü Aldemir, Dünya Veteriner Hekimler Günü programına katıldı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi tarafından düzenlenen Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişçi'nin katılımıyla düzenlenen Dünya Veteriner Hekimler Günü Kutlama Programı'na katıldı.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi tarafından düzenlenen Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişçi'nin katılımıyla düzenlenen Dünya Veteriner Hekimler Günü Kutlama Programı'na katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan program, Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişçi'nin açılış konuşması, konukların konuşması ve sunumlar ile devam etti. Erciyes Üniversitesi Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Aykut Özdarendeli 'TURKOVAC Aşı Geliştirme Çalışmaları' Dollvet Biyoteknoloji Genel Müdürü Dr. Hüseyin Zengin ise 'Yerli Aşı üretiminin Tarihçesi ve Stratejik Önemi' konulu sunumlarını gerçekleştirdi.

Programda ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'e TVHB 2022 Hizmet Ödülü takdim edildi. - AYDIN

ADÜ Rektörü Aldemir, Dünya Veteriner Hekimler Günü programına katıldı
ADÜ Rektörü Aldemir, Dünya Veteriner Hekimler Günü programına katıldı
ADÜ Rektörü Aldemir, Dünya Veteriner Hekimler Günü programına katıldı
ADÜ Rektörü Aldemir, Dünya Veteriner Hekimler Günü programına katıldı
ADÜ Rektörü Aldemir, Dünya Veteriner Hekimler Günü programına katıldı
ADÜ Rektörü Aldemir, Dünya Veteriner Hekimler Günü programına katıldı
ADÜ Rektörü Aldemir, Dünya Veteriner Hekimler Günü programına katıldı

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Veteriner Hekimler Günü, Bekir Pakdemirli, Selçuk, Aydın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel ADÜ Rektörü Aldemir, Dünya Veteriner Hekimler Günü programına katıldı - Son Dakika


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