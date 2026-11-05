AFAD, Afyonkarahisar Dinar'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı

AFAD, Afyonkarahisar Dinar'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Afet ve Acil Durumu Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde saat 03.23'te 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 7.02 kilometre olarak kaydedildi.
AFAD, Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Afet ve Acil Durumu Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) açıkladığı bilgilere göre Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde saat 03.23'te 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 7.02 kilometre olarak kaydedildi.
Kaynak: İHA
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