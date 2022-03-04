AFAD'dan deprem anı tahliye tatbikatı - Son Dakika
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AFAD'dan deprem anı tahliye tatbikatı

04.03.2022 20:41

AFAD'dan deprem anı tahliye tatbikatı Muğla Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından çeşitli kurum ve derneklerin katıldığı deprem anı tahliye tatbikatı düzenlendi.

AFAD'dan deprem anı tahliye tatbikatı

Muğla Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından çeşitli kurum ve derneklerin katıldığı deprem anı tahliye tatbikatı düzenlendi.

MUĞLA - Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından Türkiye genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen deprem anı tahliye tatbikatı Muğla'da Menteşe Türdü 100. Yıl İlkokulunda yapıldı.

Deprem anı tahliye tatbikatına, Vali Orhan Tavlı, Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumhur Çoban, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, AFAD İl Müdürü İsmail Özkan, Milli Eğitim Müdürü Emre Çay ve diğer kurum müdürleri katıldı.

AFAD, UMKE, İtfaiye, Jandarma, Kızılay, İl Sağlık Müdürlüğü ve Arama Kurtarma Derneği ADAK-SAR ekiplerinin katıldığı deprem anı tahliye tatbikatında senaryo gereği deprem anında öğrencilerin ders esnasında nasıl hareket edecekleri ortaya kondu.

Senaryo gereği deprem anında çalan siren sesleri ile birlikte öğrenciler ellerini başlarının arasına koyarak sıraların altına girerek kendilerini korudu. İkinci siren sesi ile birlikte öğrenciler elleri başları üzerinde sınıflardan güvenli alana tahliye edildi.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri güvenli alanda AFAD tarafından temin edilen çadır kurumu gerçekleştirdi. Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ise yangında yangın tüplerinin kullanımı hakkında öğrencilere bilgi verdi. Yangın tüpleri ile yanan bölgelere nasıl müdahale edilmesi gerektiği ekipler tarafından tatbiki olarak gösterildi.

Tatbikatta AFAD ve UMKE'nin afetlerde kullandığı araç ve gereçler sergilenirken, Vali Orhan Tavlı AFAD, UMKE, Jandarma, İtfaiye ve Arama Kurtarma Derneği ADAK-SAR'ın stantlarını gezdi ve kullanılan araç ve gereçler hakkında bilgi aldı.

AFAD'dan deprem anı tahliye tatbikatı
AFAD'dan deprem anı tahliye tatbikatı
AFAD'dan deprem anı tahliye tatbikatı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel AFAD'dan deprem anı tahliye tatbikatı - Son Dakika


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