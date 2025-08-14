AFAD\'dan Öğrencilere Afet Eğitimi

Aydın'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Efeler Gençlik Kampı'na katılan öğrencilere, Aydın İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri tarafından afet farkındalık ve çadır kurma eğitimi verildi.

AFAD Aydın ekipleri, okullarda, kamu kurumlarında ve çeşitli gençlik etkinliklerinde afet bilincini artırmaya yönelik eğitimler düzenliyor. Eğitimlerde, deprem, sel, yangın gibi afet türlerinde doğru davranış şekilleri, acil durum çantası hazırlama, tahliye planları ve temel ilk yardım konularında bilgiler aktarılıyor. Ayrıca uygulamalı çadır kurma, arama-kurtarma ve yangın söndürme çalışmalarıyla katılımcıların pratik becerilerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Bu kapsamda ekipler Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Efeler Gençlik Kampı'na katılan öğrencilere afet farkındalık ve çadır kurma eğitimi verdi. Eğitimlerde öğrencilere afet öncesi, sırası ve sonrasında yapılması gerekenler anlatılırken, çadır kurma uygulaması ile teorik bilgilerin pratiğe dökülmesi sağlandı.

AFAD Aydın'dan yapılan açıklamada, "Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Efeler Gençlik Kampı öğrencilerine, kurumumuz eğitmenleri tarafından Afet Farkındalık Eğitimi ve Çadır Kurma Eğitimi verildi" ifadelerine yer verildi. - AYDIN