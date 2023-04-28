AFAD, yaşadıkları şehirlere geri dönmek isteyen depremzedelerin yol masraflarını karşılayacak

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Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 11 ilde ağır hasara yol açtı. Depremin vurduğu şehirlerde çok sayıda bina yerle bir olurken, 50 binden vatandaşımız hayatını kaybetti. Depremde evleri ağır hasar gören veya yıkılan çok sayıda vatandaş başka şehirlere taşındı.

GERİ DÖNMEK İSTEYEN VATANDAŞLARA KOLAYLIK

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD), afetin ardından başka illerde yaşayan ve geri dönmek isteyen depremzede vatandaşlarla ilgili açıklama yaptı. AFAD, depremzede vatandaşlara uygun vasıtalarla ve yol masraf belgesi düzenlenerek geri dönüşleri hususunda gerekli imkan ve kolaylığın sağlanacağını duyurdu.

YOL MASRAFLARI KARŞILANACAK

AFAD tarafından yapılan açıklamada, "6 Şubat 2023 tarihli Kahramanmaraş Pazarcık-Elbistan depremleri sonrası afet bölgesinden tahliye edilen depremzede vatandaşlarımızın geri dönüş konusunda yoğun taleplerinin olduğu görülmüştür. Bu kapsamda, afet bölgesi dışındaki illerimizde bulunup geri dönmek isteyen afetzede vatandaşlarımızın bulundukları illerde valilik ve kaymakamlıklara müracaat etmeleri durumunda uygun vasıtalarla (karayolu, demiryolu, havayolu) ve yol masraf belgesi düzenlenerek geri dönüşleri hususunda gerekli imkan ve kolaylık sağlanacaktır" denildi.