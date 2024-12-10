AFAD Gönüllüler Günü Eğitim Seferberliği

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Afet ve acil durumlarda gönülden destek veren, insan hayatını kurtarmayı görev bilen AFAD, gönüllülerini onurlandırmak için Dünya AFAD Gönüllüler Gününde eğitim seferberliği gerçekleştirildi.

Bu özel günde Batman Şube Müdürü Şefika Cengiz'in başarılı liderliği ile AFAD gönüllüleri ve personeli, Kızılay'a kan bağışı da yaparak günü daha anlamlı hale getirdi. Batman AFAD Şube Müdürü Cengiz hem gönüller ile hem de STK temsilcileri ile istişare toplantısı yapıldığını söyledi. Gerek ekip yönetimi gerekse toplumun afet bilincini artırmadaki kararlı çalışmalarıyla büyük takdir toplayan Şefika Cengiz, "Uzun yıllardır hem saha çalışmalarında hem de eğitim programlarında aktif bir şekilde yer alarak olası bir afette, koordinasyonun sorunsuz işlemesi adına bu gibi etkinlikler yapılmaktadır" diye konuştu. - BATMAN